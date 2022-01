9 chalets pour couple avec spa [près de Montréal]

Le secret d’une fin de semaine d’hiver réussie dans un chalet? Un feu de foyer qui crépite quand on arrive de jouer dehors et un spa où siroter un verre de vin en tuque sous les étoiles!

Voici 9 chalets Airbnb assez grands pour les groupes, qui possèdent un foyer intérieur, un spa extérieur et pas mal de charme, à quelques heures de Montréal. Ils ont tous des disponibilités pour l'hiver 2022 au moment de publier ceci.

Rappel COVID-19: actuellement, le gouvernement demande de limiter les rassemblements intérieurs à une seule bulle familiale.

LAURENTIDES

1. Grand chalet à Labelle

Plafond cathédrale de 6,5 m, fenêtres immenses et cheminée de pierre: à environ 25 minutes de Tremblant, ce chalet de bois rond moderne peut accueillir des groupes ou des familles, en nature.

Airbnb

4 chambres, jusqu’à 16 personnes / À partir de 402$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

2. Séjour avec vue à Lac-Supérieur

Nommé Le Pélican, ce chalet de 3 chambres récolte de bons commentaires sur Airbnb et son jacuzzi extérieur donne vue sur le lac aux Quenouilles. À environ 15 minutes de Mont-Tremblant.

Airbnb

3 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 212$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

3. Week-end suisse à Saint-Faustin–Lac-Carré

Cette spacieuse demeure de style «chalet suisse» est idéale pour un séjour relaxant dans les Laurentides, avec sa cheminée de pierre, son plafond cathédrale et ses nombreuses fenêtres. Vous y trouverez aussi un jeu de babyfoot et une table de ping pong pour vous divertir.

Airbnb

3 chambres, jusqu’à 9 personnes / À partir de 280$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

CANTONS-DE-L’EST

4. Ambiance Cape Cod à Memphrémagog

Voilà un chalet au décor particulièrement apaisant, où flotte une petite ambiance de bord de mer. Dans les commentaires, les voyageurs soulignent le charme de la grande terrasse et la belle vue sur le lac Memphrémagog.

Airbnb

3 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 275$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en février 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

5. Chalet Chïc Shack à Sutton

Pour passer la nuit près du Mont Sutton et du petit lac Kelly, dans un décor mêlant bois, briques et pierres des champs! L’endroit offre deux salons, une mezzanine, toutes les commodités.

Airbnb

3 chambres, jusqu’à 10 voyageurs / À partir de 295$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

6. Cabane dans les arbres à West Brome

Non loin de Ski Bromont et du Mont Sutton, ce Airbnb compte en fait deux habitations côte à côte: une charmante cabane en bois rond sur pilotis pouvant accueillir 4 personnes et une maison «normale» pouvant en accueillir 4 autres.

Airbnb

3 chambres, jusqu’à 8 personnes / À partir de 375$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / Toutes les infos ici

LANAUDIÈRE

7. Habitation en bois rond à Saint-Donat

Combinant bois rond et déco moderne, le chalet Le Billot est situé à 10 minutes à pied du village de Saint-Donat, au bord de la rivière Ouareau. Les visiteurs y ayant séjourné mentionnent tous l'accueil particulièrement chaleureux des hôtes.

Airbnb

3 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 300$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

8. Chalet du Ruisseau à Rawdon

Pour un séjour en groupe non loin de Rawdon, il y a ce grand chalet à proximité de Ski Montcalm, et du Spa La Source Bains Nordiques. Ruisseau sur le terrain, dans un coin tranquille du village.

Airbnb

6 chambres, jusqu’à 16 personnes /À partir de 300$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / 2 nuits minimum / Toutes les infos ici

MAURICIE

9. Chalet rustique à Saint-Alexis-des-Monts

Airbnb

Un endroit «chic et rustique» pour ceux qui recherchent «calme, quiétude et relaxation» au bord d’une jolie rivière. Selon certains commentaires de voyageurs, on peut apercevoir des dindons et des chevreuils dans les bois environnants!

Airbnb

2 chambres, jusqu’à 6 personnes / À partir de 249$ par nuit (plus les frais) pour un séjour en janvier 2022 / Toutes les infos ici