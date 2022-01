Saint-Valentin - 5 activités romantiques qui sont permises!

Si on a l'habitude de souligner la Saint-Valentin dans l'intimité, ce sera encore plus vrai cette année. Malgré les restrictions sanitaires*, il est encore possible de vivre un moment romantique et unique à deux.

Le 14 février, le moment est bien choisi pour se retrouver en amoureux!

5 activités romantiques pour la Saint-Valentin:

1. Un massage au Strøm Spa

La détente à sa plus simple expression! Bien que les spas soient fermés pour un temps indéterminé, il est toujours possible de se rendre à l'un des quatre Strøm spa pour profiter d'un service offert sur place. Vous pouvez vous faire dorloter grâce au forfait gastronomique, qui comprend un massage suédois, un plat nordique, une douceur sucrée, une boisson non-alcoolisée à emporter ansi qu'une surprise. Il n'y a pas de meilleure façon de se déconnecter pour se reconnecter à l'autre.

Découvrez les forfaits gastronomiques pour emporter au Strøm spa.

2. Un déjeuner au lit

Il n'y a pas de gestes plus romantiques que de préparer le petit déjeuner au lit pour sa douce moitié. Et ça tombe bien, car l'entreprise HelloFresh a conçu des boîtes prêtes à cuisiner pour le petit déjeuner, comprenant une tarte au saumon fumé avec câpres et fromage à la crème. Tout a été pensé pour simplifier ce doux moment à deux!

Découvrez le petit déjeuner HelloFresh.

3. Une sortie arbre en arbre

Votre partenaire aime quand il y a de l'action? Si vous avez l'habitude de découvrir arbre en arbre en été, sachez qu'il est désormais possible de s'y rendre en hiver. Les cinq parcours d'Arbaska ont été adaptés pour la saison hivernale afin que vous puissiez en profiter en amoureux ou en famille le jour de la Saint-Valentin.

Découvrez les cinq parcs hivernaux d'Arbraska.

4. Un séjour dans un tout inclus hivernal

Que ce soit à l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, en Gaspésie, ou au Club Med de Charlevoix, à la Petite-Rivière-Saint-François, il est possible de décrocher pleinement... même en hiver, même au Québec! Ces deux établissements offrent des forfaits tout inclus, vous permettant de vous la couler douce avec votre bien-aimé, durant tout le week-end de la Saint-Valentin.

Découvrez les forfaits de l’Auberge de montagne des Chic-Chocs.

Découvrez les forfaits du Club Med de Charlevoix.

5. Un souper «Sushi à la maison» à l'hôtel

L'entreprise Sushi à la maison récidive avec une nouvelle initiative, juste à temps pour célébrer la Saint-Valentin. Un repas trois servies, comprenant une variété de bouchées croustillantes, des tartares et des sushis, vous sera livré directement à votre hôtel. Le forfait est offert à l'hôtel Royal William à Québec, à l'hôtel Delta au Saguenay et à l'hôtel Zéro 1 à Montréal. Quoi de mieux pour se retrouver à deux?

Découvrez le forfait Sushi à l'hôtel de Sushi à la maison.

*Veuillez noter que l'article a été écrit, en fonction des règles sanitaires en vigueur le 21 janvier.