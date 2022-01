3 vins réconfortants pour les grands froids de janvier

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc gras, enveloppant et élancé pour la fondue au fromage, des burgers au poulet ou un pâté au saumon.

Roussanne 2021

Ken Forrester

Stellenbosch – Afrique du Sud

Code : 14764817

Prix : 22,40 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,5 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

Quel séduisant produit que ce blanc sud-africain exclusivement fait de roussanne ! Parfums de miel, de poire bien mûre et de cire chaude. Le gustatif est gras, tout en texture, sphérique et la finale est bien persistante. On est bien loin des 1001 chardonnays outrageusement boisés du Nouveau Monde qui inondent notre marché. Aucun problème à l’allonger 2-3 ans dans votre réserve.

2. Un rouge de Cahors au fruité abondant pour la tourtière ou pour les copieux, parfumés et généreux plats de longue cuisson.

Cahors 2020

Malbec - Le Pur Fruit du Causse – Château de Cambel-la-Serre

Sud-Ouest – France

Code : 12956481

Prix : 18,60 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

Non, non, ne vous sauvez pas! Ce Cahors est à 100 lieues des tanniques, hyper concentrés et puissants rouges de cette même appellation que nos parents buvaient dans les années 80-90 ! On parle plutôt ici d’un rouge alliant gourmandise, coloration éclatante, fraîcheur et précision gustative. Vous pourrez oublier la bouteille entre 3 et 5 ans à l’horizontal au cellier.

3. Un gourmand et généreux cabernet chilien pour les gros gibiers à poil et/ou pour les viandes grillées.

Cabernet Sauvignon 2018

Antiguas Reservas – Cousiño-Macul

Vallée de Maipo – Chili

Code : 212993

Prix : 18,05 $

Disponibilités : 265 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

Ce désormais célèbre cabernet sud-américain est d’une constante sans faille, millésime après millésime. Pour 18$, vous serez en présence d’un rouge de bonne mouture aux épaules juste assez larges. En dégustation, on peut même croire qu’il s’agit d’une cuvée du vieux continent européen dû à son épatante fraîcheur ainsi que son agréable digestibilité. Je vous dirais bien de le boire lors des 5-6 années suivant son achat, mais nous avons dégusté un surprenant 2001 qui tenait encore la route lors des derniers mois.