C'EST BON À SAVOIR | La Crème Premier Cru de Caudalie

Caudalie est une marque de beauté propre et durable née à Bordeaux, en France. Depuis janvier 2021, Caudalie a commencé à relancer toutes les collections dans des matières plus durables avec des formules plus propres et efficaces.

Premier Cru est la crème de la crème anti-âge de Caudalie. La collection relancée comprend une nouvelle formule plus efficace qui cible 8 signes du vieillissement.

Premier Cru La Crème cible les 8 marqueurs de l’âge grâce à la nouvelle technologie TET8TM, cobrevetée avec la Harvard Medical School.

Formule propre, durable et sans cruauté animale, présentée dans un emballage réutilisable, rechargeable et recyclable.

