Voici le jean que tout le monde voudra porter en 2022

Rappelons que la mode n'est qu'un jeu! Même si tous les styles vestimentaires méritent leur place dans notre garde-robe, il est toujours amusant de voir ce que les grandes tendances nous réserve pour l'année à venir. En 2022, c'est un véritable retour dans le temps qui nous attends!

En effet, celles qui sont nées dans les années 80-90 se souviendront certainement du modèle qui dominait le monde à l’époque: le jean bootcut! Véritable classique, cette coupe de jean autrefois considérée comme «matante» redevient lentement, mais sûrement, la coupe la plus prisée chez les influenceuses et vedettes les plus stylées.

Le jean bootcut comprend plusieurs avantages: il avantage la silhouette en balançant le haut et le bas de corps, créant une illusion de sablier flatteuse. Aussi, il se porte autant avec des chaussures à talons hauts qu’avec des bottes à talons.

Du côté des désavantages, toutes celles qui l’ont porté se souviennent comment le bas peut traîner au sol et ramasser les saletés et gadoues qui y traînent. Contrairement aux skinny ou aux mom jeans, qui finissent en fuseau et nous permettent de les rouler, les jeans bootcut doivent absolument être taillés sur mesure.

Ce modèle reste un classique qui a fait partie de nos garde-robes plus discrètement lors des deux dernières décennies et que l’on peut dépoussiérer sans gêne en 2022. De plus, le jean bootcut se retrouve en grande quantité en friperie, une façon économique et écologique de le réadopter!