15 idées pour aménager le coin des petits

Les enfants grandissent vite! Et si on leur offrait un nouveau décor qui reflète leur évolution? Voici notre sélection de chambres mignonnes et de salles de jeu fonctionnelles ainsi que nos meilleurs conseils d’aménagement.

1. Autour d'un papier peint

Living4Media

Le papier peint rend la chambre unique et tendance à coup sûr. On opte pour un revêtement écolo lavable qu’on posera sur un ou plusieurs murs, selon l’effet désiré. Les collections conçues pour les enfants rivalisent de poésie et d’humour, mais il est aussi possible de choisir un modèle pour adultes, comme l’illustre élégamment cet aménagement.

2. Espace détente

Gap Interiors

Créer une zone pour la lecture et les jeux calmes? Quelle belle idée! En guise de canapé, on peut utiliser le matelas du lit de bébé qu’il suffit d’habiller d’une housse lavable. On dispose des oreillers et des coussins pour rendre le tout invitant, on place à proximité des rangements (étagères, modules muraux, etc.) pour les peluches et les livres, et le tour est joué!

3. Petite maison

Shutterstock

Très populaires, les constructions en forme de maison qui abritent le lit ou la tête de lit offrent un cadre enveloppant et sécurisant qui plaît aux enfants. Plusieurs commerces en vendent, mais il est aussi possible de faire réaliser une structure du genre par un ébéniste, ou de la fabriquer soi-même avec des planches de pin, par exemple.

4. Ciel de lit

Gap Interiors

Les tout-petits adorent avoir un endroit douillet où rêver ou lire. Dans cette chambre sur le thème de la jungle, on a installé un bâti évoquant un tipi auquel on a suspendu un rideau qu’il suffit de faire glisser pour produire un cocon intime.

5. Coin jasette

Gap Interiors

La table et les petites chaises assorties font partie des classiques de la chambre d’enfant. Pour composer un ensemble unique et dans l’air du temps, on a privilégié un style éclectique en installant des sièges dépareillés autour d’une table en bois et bambou. Un tapis rond tressé délimite bien la zone et renforce le côté bohème qui se dégage du décor.

6. En boîte

Stocksy

Une façon originale de créer un espace personnalisé lorsque la pièce cumule deux fonctions ou que deux enfants se la partagent. Ce lit en boîte rappelle les chambres d’hôtel japonaises hyper fonctionnelles. Il inclut des rangements, de l’éclairage et un téléviseur. On aime le revêtement matelassé, une matière qu’on verra beaucoup cette année et qui, ici, était le choix idéal pour ajouter du confort.

7. Studio brico

Larry Arnal

Le grand panneau perforé muni de tablettes et de paniers où ranger le matériel et les crayons donne à cette pièce l’allure d’une petite boutique de loisirs créatifs. Ça ne peut qu’inspirer les enfants! Autre idée sympathique: les rayures peintes, qui animent les murs et le plafond, confèrent un look très artistique à cette salle de bricolage.

8. Motifs ludiques

Gap Interiors

Le papier peint est si polyvalent! On peut notamment en poser sur un meuble pour lui donner une touche wow! Il est aussi facile de créer un point focal sur un mur en y collant des formes au gré de sa fantaisie. On s’assure de choisir un papier peint lavable, et on privilégie des motifs de petit ou moyen format. On obtiendra un effet similaire au moyen d’adhésifs décoratifs.

9. Nid douillet

Shutterstock

Le fauteuil suspendu est l’élément cool par excellence, qu’il soit en tissu ou en macramé. On peut aussi choisir un hamac ou une balançoire. Seules précautions nécessaires: s’assurer que l’accrochage au plafond est sécuritaire et éviter que des cordons retombent à la portée des petits.

10. Jolie transfo

Gap Interiors

Rien de plus amusant que de relooker un meuble avec de la peinture! On prend soin d’abord de poncer légèrement les surfaces, puis de les nettoyer avec un produit dégraissant sans rinçage. Si l’on veut obtenir une finition mate à la mode, on utilise de la peinture à la craie. Pour réaliser des motifs comme un pro, on mise sur les pochoirs.

11. Zone d'étude

Gap Interiors

Une bonne façon d’optimiser la chambre d’enfant est de créer des zones d’activités. Dans cet aménagement contemporain, on a utilisé deux traitements muraux différents pour délimiter les coins bureau et sommeil: de la peinture foncée sert de toile de fond pour le lit et des adhésifs décoratifs dynamisent l’espace de travail.

12. C'est le but

Mike Chajecki

Le tennis, le soccer, la danse classique... les passions de nos enfants constituent de magnifiques inspirations! Dans cette pièce conçue pour jouer au hockey bottine, la murale très réaliste posée sur tous les murs procure un effet incroyable.

13. Jeux graphiques

Gap Interiors

En plus d’insuffler du caractère et du rythme au décor, les motifs se révèlent intéressants pour rendre la chambre unique. Ici, l’imprimé à effet 3D du mur et les tapis disposés de façon originale structurent habilement l’espace.

14. Gagner de la place

Living4Media

Le lit mezzanine maximise l’espace dans une petite chambre tout en permettant de bien définir les zones. En dessous, on peut aménager un coin jeu ou un bureau lorsque l’enfant est en mesure de faire ses devoirs seul. Les petits aiment monter l’échelle pour aller dormir, et encore davantage si on y installe de la lumière, un rideau, etc. Il est cependant plus difficile de faire le lit le matin; mieux vaut avoir cela à l’esprit au moment de choisir la literie.

15. Sous le tipi

Living4Media

Après les cabanes, c’est le tipi qui remporte la palme des objets chouettes à mettre dans un coin de la chambre. Agrémenté de coussins, de tapis, de jetés et, pourquoi pas, de petites guirlandes lumineuses, le tipi offre un abri confortable où les enfants adorent se réfugier.