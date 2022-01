Visite d'un intérieur raffiné à Calgary

Louis Duncan-He, le proprio de cette construction située à Calgary, est designer. Pour lui et son conjoint, Donovan, il a revu le décor afin d'y camper une ambiance de quiétude qui incite au ressourcement.

Louis Duncan-He voulait un intérieur raffiné dans lequel il serait impossible de ressentir du stress. Le designer et son mari ont craqué pour ce duplex neuf de 2500 pi2. Il a fallu simplement quelques ajustements pour que l’endroit réponde aux besoins du couple. Louis avait particulièrement été attiré par l’espace aéré et lumineux ainsi que les murs blancs qui forment une toile de fond apaisante.

«J’ai voulu les adoucir davantage en ajoutant des moulures qui évoquent celles des appartements parisiens. De cette façon, l’ambiance est beaucoup moins moderne et froide», explique le propriétaire. Dans toutes les pièces, il a privilégié des accents verts qui lui rappellent son enfance en Colombie-Britannique. «Cette référence aux forêts de l’Ouest canadien me semblait suffisante pour plonger les lieux dans le calme que nous recherchions», précise Louis.

Le salon

Eymeric Widling Photography

Selon le designer, la colonne, qui n’est pas centrée, crée un déséquilibre. «Pour attirer le regard ailleurs, j’ai rehaussé le mur de moulures», indique-t-il. Louis y a également installé une œuvre d’art intrigante faite maison à partir de mousses végétales artificielles collées sur un miroir. Des voilages blancs habillent les fenêtres avec beaucoup de charme et accentuent la douceur de l’atmosphère.

Canapé EQ3 • Fauteuil, table basse et table d’appoint CF Interiors • Poufs cb2.ca • Décoration murale Louis Duncan-He Designs • Rideaux dans toute la maison (sauf le studio de travail) Calgary Window Fashions; Maxwell Fabrics (tissu) • Tapis Flor • Plante verte Artiplanto

Le coin bar du salon

Eymeric Widling Photography

Louis a eu un véritable coup de cœur pour ce meuble stylisé au look délicieusement rétro qu’il utilise comme rangement pour les alcools et les verres.

Aménagement Louis Duncan-He Designs • Meuble de rangement cb2.ca • Carafes Crate and Barrel • Vase et chandelier Labode Shoppe & Interiors • Tableau Zoë Pawlak

La cuisine

Eymeric Widling Photography

Le proprio, qui souhaitait une cuisine fraîche et épurée, a conservé les armoires au design simple et le dosseret, dont il apprécie le motif linéaire. Toutefois, il a modifié l’îlot, à l’origine doté d’une base laquée noire. «Je trouvais la finition trop luxueuse; je l’ai donc remplacée par un revêtement en bois naturel, plus chaleureux.»

Des luminaires et des chaises de comptoir accentués de laiton sont venus compléter l’aménagement.

Eymeric Widling Photography

Conception Louis Duncan-He Designs • Chaises de comptoir Rove Concepts • Suspensions Carrington Lighting

La salle à manger

Eymeric Widling Photography

Pour créer un lien entre la cuisine et la salle à manger, les chaises reprennent le design des tabourets. Toutefois, le propriétaire a opté pour un revêtement en cuir noir afin d’apporter un petit côté plus formel dans ce lieu de réception.

En guise de rappel du piètement des chaises, il a choisi un luminaire en laiton dont les globes au fini perlé lui rappellent la lune. Au mur, la toile aux teintes pastel dégage un charme discret.

Table Transformer Table • Chaises Rove Concepts • Lustre Visual Comfort • Tableau Zoë Pawlak

Le studio de travail

Eymeric Widling Photography

Situé au dernier étage du duplex, le bureau de Louis est aéré et fonctionnel. La table de travail peut s’allonger pour accueillir jusqu’à 14 personnes. Quant aux nombreuses armoires, elles cachent tout le matériel – échantillons, dossiers, catalogues, etc. – dont un designer a besoin.

Table de travail Transformer Table

Le studio de travail (section salon)

Eymeric Widling Photography

L’espace attenant à la table de travail est décontracté et invitant. Le designer voulait que le bureau de son entreprise soit épuré et sobre afin que les clients concentrent leur attention sur leurs propres projets d’aménagement. Le pari est réussi: couleurs neutres et subtiles textures sont reines ici.

Par souci de fonctionnalité, les trois tables basses peuvent aussi servir de tabourets.

Canapé Structube • Table d’appoint CF Interiors • Tables basses Transformer Table • Suspension Carrington Lighting • Tapis Loloi • Tableau Renwil

Le bureau

Eymeric Widling Photography

«J’ai aménagé cette pièce en guise de cadeau d’anniversaire pour Donovan, mon mari. J’ai voulu que l’espace reflète sa passion pour les voyages et les autres cultures, lui qui a beaucoup travaillé à l’étranger.»

Louis a misé sur un papier peint texturé aux riches tons de vert et un tableau multicolore pour créer une atmosphère différente de celle de toutes les autres pièces. Le mobilier en bois et en cuir, chic et masculin, donne au lieu un aspect enveloppant et confortable, idéal pour se concentrer.

Eymeric Widling Photography

Bureau sur mesure Louis Duncan-He Designs • Fauteuil Rove Concepts • Suspension Carrington Lighting • Papier peint Walls Alive; Modern Wall Design (installation) • Rideaux Pottery Barn • Tapis Colin Campbell • Plante Artiplanto

La chambre principale

Eymeric Widling Photography

Le couple désirait une chambre élégante et douillette, mais aussi super facile à entretenir. Pour y parvenir, Louis a limité le mobilier et les accessoires au minimum. C’est le traitement mural qui crée le point d’intérêt de la pièce: à une tête de lit surdimensionnée en velours gris se superpose une murale à effet aquarelle au motif doux et fluide de montagnes.

Plutôt que de privilégier des lampes de chevet encombrantes, le designer a opté pour des appliques au fini argenté très raffinées.

Eymeric Widling Photography

Lit et tête de lit Vänt • Tables de chevet CF Interiors • Appliques RH • Murale Hovia; Modern Wall Design (installation) • Fleurs Chintz & Company

Eymeric Widling Photography

La salle de bains

Eymeric Widling Photography

Peu de modifications ont été apportées dans cette pièce. «J’aime la douceur des carreaux légèrement polis», souligne le designer. Seule ombre au tableau: l’absence de rangement dans la cabine de douche. Comme il ne souhaitait pas voir les produits d’hygiène joncher le sol, Louis a fait ajouter de petites étagères noires qui s’harmonisent à la quincaillerie.

Table d’appoint CF Interiors