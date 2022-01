Les bébés naissent plus souvent la nuit que le jour, selon une étude

Vous ne rêvez pas : les bébés naissent plus souvent la nuit que le jour.

Si vous avez accouché durant la nuit, vous n'êtes pas seule! Selon une récente étude de l'Université de Londres, les naissances nocturnes sont beaucoup plus fréquentes que celles diurnes.

Les chercheurs ont observé qu'une forte majorité de naissances, dites spontanées, a lieu entre minuit et six heures du matin. Il a aussi été soulevé que les naissances se déroulaient plus souvent la semaine et moins souvent le week-end ou le jour férié.

L'un des chercheurs de cette étude, Dr Peter Martin, explique que si plus de 70% des accouchements surviennent durant la nuit, c'est notamment en raison des hormones de la mère, mais aussi de l'héritage évolutif.

En effet, nos ancêtres vivaient en groupe, mais ils avaient l'habitude de se dissiper le jour. Il était donc plus sécuritaire pour la mère de donner naissance durant la nuit, alors qu'elle était entourée de tous les membres de son clan.

Ces statistiques n'incluent pas les naissances par césarienne. Comme elles sont souvent programmées, elles ont tendance à se dérouler majoritairement les matins, durant la semaine.

Pour en arriver à ces surprenants résultats, les auteurs ont mené des recherches en Angleterre sur plus de 10 ans, soit entre 2005 et 2014. Au total, ce sont plus de 5 millions de naissances qui ont permis de tirer ces conclusions.