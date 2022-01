Des nouveaux crus à ne pas manquer!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc autrichien aussi aguicheur que séduisant !

Grüner Veltliner 2020

Crazy Creatures – Weingut Malat

Kremstal – Autriche

Code : 13593335

Prix : 19,45 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse assiette pleine de délicieux sushis ou un pad thaï de crevettes.

Voici une bouteille de grüner autrichien qui ne devrait pas se faire prier pour être bu par 3-4 bons vivants autour de l’ilot à l’apéro ou en harmonisation mets-vins avec des plats asiatiques. Il s’agit d’un blanc qui est exotique, invitant, délicatement parfumé, bien sec et digeste au possible. Profitez de sa netteté ainsi que de sa fraîcheur en le dégustant au courant des 12 à 18 mois suivant son achat.

2. Un digeste et hyper glissant rouge du Beaujolais.

Beaujolais Villages 2020

Karim Vionnet

Beaujolais – France

Code : 13581318

Prix : 23,95 $

Disponibilités : 125 bouteilles et 210 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : des charcuteries fines, des fromages du Québec ou des abats.

Amateurs de Beaujolais, à vos marques ! Ce rouge « étanche-soif » est tout simplement irrésistible et dépêchez-vous d’en profiter, car les stocks fondront aussi rapidement que neige au soleil! C’est caressant, facile, souple et grandement désaltérant. On aime et on en redemande rapidement un deuxième verre. Il vous sera possible de conserver la bouteille encore 2-3 bonnes années à l’horizontal.

3. Un réconfortant, expressif et bien engageant vin espagnol exclusivement fait de grenache.

Vino de la Tierra 2020

Enemigo Mio – Casa Rojo

Murcie - Espagne

Code : 13909854

Prix : 23,90 $

Disponibilités : 12 bouteilles et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.9 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un rôti de macreuse de bœuf ou un gigot d’agneau piqué à l’ail.

Si vous aimez les rouges espagnols qui sont bavards au niveau olfactif, bien juteux et bien dodus au gustatif, vous succomberez au charme immédiat de cette cuvée mono-cépage qui rend brillamment honneur à cette formidable variété de raisin qu’est le grenache noir. C’est gourmand, mais pas lourd ni imposant en dégustation. 3-4 ans de conservation en cave sera tout à fait possible.