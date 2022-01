Annie-Soleil Proteau nous donne de ses nouvelles

Vous avez été nombreux à remarquer son absence au cours des dernières semaines. Sachez qu'Annie-Soleil Proteau reprend des forces... à notre grand bonheur!

Absente de Salut Bonjour depuis quelques semaines, Annie-Soleil Proteau a tenu à rassurer sa communauté. C'est d'abord à travers un message, partagé sur Facebook et Instagram, que notre chroniqueuse culturelle nous a appris qu'elle avait été hospitalisée.

Malgré ses trois doses de vaccin, Annie-Soleil Proteau a contracté le virus de la COVID-19, un peu après les fêtes. En raison d'une fragilité - déjà connue - aux poumons, sa situation s'est détériorée à vue d'oeil.

« Un soir, j’ai eu une grosse faiblesse, je suis tombée. Je n’arrivais plus à respirer normalement, je toussais comme si mes poumons et mon cœur allaient me sortir du corps, et je me suis retrouvée à l’hôpital », raconte-t-elle.

Les médecins lui ont diagnostiqué une pneumonie, en plus de lui trouver de l'eau autour du coeur. De son propre aveu, les dernières semaines ont été de véritables montagnes russes, qui l'ont affaiblie considérablement.

Malgré la fatigue, elle nous confirme que le pire est derrière elle. « Aujourd’hui, je sens que le bout difficile est passé, j’ai de moins en moins mal et je peux faire des phrases sans m’étouffer », souligne-t-elle.

Maintenant de retour à la maison, Annie-Soleil Proteau tenait à remercier tous ceux et celles qui se sont enquis de son état, sans savoir ce qui lui arrivait. Elle tenait aussi à souligner le travail formidable des travailleurs du réseau de la santé.

« Je veux saluer les travailleurs de la santé qui ont pris soin de moi, m’ont fait passer des batteries de tests, m’ont rassurée : MERCI! On a tellement besoin de vous. Vous avez toute ma reconnaissance et mon respect », ajoute-t-elle.

Impossible encore de savoir à quel moment elle reprendra son rôle auprès de l'équipe de Salut Bonjour week-end. Une chose est sûre, elle reprend des forces afin d'être de retour au travail très bientôt.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement!