L’ITHQ: bien plus qu’une école de cuisine!

En plus d’être reconnu pour former des chefs et des cuisiniers d’exception, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) se démarque par son offre de formations en tourisme et en hôtellerie.

Vous aimez l’action et sortir de votre zone de confort? Vous êtes un gestionnaire dans l’âme? Relever des défis vous allume? Vous pourriez faire carrière en tourisme, en hôtellerie ou en restauration, des secteurs où la main-d’œuvre est plus que jamais en demande, partout dans le monde.

Des débouchés variés

Saviez-vous que l’ITHQ propose des formations aux niveaux professionnel, collégial et universitaire? Par exemple, on y offre la formation professionnelle en Service et sommellerie, le programme Techniques de tourisme ou encore le Baccalauréat appliqué en gestion de l’accueil et de l’hôtellerie.

Avec ses DEC et ses baccalauréats, l’ITHQ vise à former les futurs gestionnaires de l’industrie de l’accueil! Et les professions dans ce secteur sont variées. Selon la carrière convoitée, un diplôme pourrait vous mener vers des postes en marketing, en ressources humaines, en vente ou en logistique.

Une bonne formation en tourisme, hôtellerie et restauration donne accès à des conditions de travail et des salaires pouvant être très attrayants. En effet, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) a observé qu’un diplôme permet d’accéder plus rapidement à des postes de supervision ou de direction avec des salaires avantageux, soit entre 70 000 $ et 100 000 $ annuellement.

Apprendre dans l’action

Les étudiants de l’ITHQ ont l’avantage d’être directement plongés dans le feu de l’action grâce aux diverses installations uniques de l’ITHQ, notamment l’hôtel-école, les deux restaurants d’application pédagogique et les nombreux ateliers pratiques.

La possibilité de faire des stages ici et ailleurs est aussi grandement appréciée des étudiants et de leurs futurs employeurs qui peuvent compter sur une main-d’œuvre bien outillée.

Au fil du temps, l’ITHQ s’est doté de partenaires reconnus dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, et de professeurs passionnés, passionnants et branchés sur leur industrie. De quoi offrir aux étudiants une formation de pointe!

Un poste assuré...n'importe où!

Avec la relance du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration qui s’annonce dans les prochains mois, les postes à pourvoir seront nombreux au Québec et partout dans le monde. D’ailleurs, les finissants de l’ITHQ peuvent se vanter d’avoir des diplômes exportables à travers la planète afin de travailler là où ils le désirent! C’est donc parfait pour ceux qui ont la bougeotte!

Pour obtenir davantage d'information sur les possibilités offertes par l’ITHQ, participez à ses portes ouvertes virtuelles le 7 février prochain en vous inscrivant en ligne. En plus de découvrir les formations offertes, vous pourrez visiter les installations et rencontrer les professeurs. La période d’admission s'échelonne jusqu'au 1er mars 2022.