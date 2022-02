Février 2022 s'annonce radieux pour ces 3 signes astrologiques

Le mois de février est annonciateur de bonnes nouvelles pour certains signes astrologiques. C'est le cas notamment du Capricorne, du Verseau et du Lion!

Février a débuté en grand, en nous offrant une nouvelle lune sous le signe du Verseau dès le premier jour du mois. Cette présence dans le ciel a permis à plusieurs de faire le point sur les événements des dernières semaines, qui ont été particulièrement intenses, notamment en raison de la rétrograde de Vénus et de Mercure.

C'est le temps de souffler un peu. Place à février!

Les 3 signes astrologiques de février 2022 :

Capricorne

Le mois de février arrive comme un vent de fraîcheur pour le natif de ce signe astrologique. Il profite de la fin de la rétrograde de Mercure en Capricorne, le 3 février, pour se libérer de certaines tensions. Les occasions de rire et de se détendre sont plus nombreuses, alors que les responsabilités et les remises en question sont moins fréquentes. Ainsi libéré, le Capricorne laisse l'amour prendre toute la place. Le mois de l'amour prend tout son sens!

Verseau

En février, le natif du Verseau nage en plein bonheur. En plus du Soleil, la nouvelle lune a aussi brillé dans son signe astrologique une bonne partie du mois. Cette douce conjoncture des astres l'aide à y voir plus clair dans ses objectifs professionnels et personnels. Tout porte à croire que ces grands rêves ne resteront pas à hauteur des nuages. Tout est en place pour qu'ils se concrétisent.

Lion

Si la première moitié du mois appartient au Verseau, la seconde est réservée au Lion. Soudainement, tout devient plus léger et facile pour lui. Il tire d'importantes leçons des obstacles qu'il a surmonté dans les dernières semaines. Plus serein, le Lion comprend que sa nouvelle hygiène de vie lui permet de réaliser de belles et grandes choses!