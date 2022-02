7 courants déco liés au bien-être

Ce n’est pas d’hier que nous cherchons à améliorer notre qualité de vie à la maison. Pensons au feng shui, qui nous apprend à organiser judicieusement nos espaces afin de favoriser la santé et l’harmonie. Délaissée en déco par le grand public, sans doute en raison de sa complexité, cette discipline millénaire a toutefois tracé la voie à plusieurs courants qui poursuivent le même but: augmenter le bien-être de l’humain au sein de son environnement. Au cœur de tous les mouvements qu’on trouve actuellement se dégage un désir d’authenticité et de simplicité. Survol.

Le rétro-organique

Courant récent, le rétro-organique combine des formes Art déco et des objets inspirés des années 1950 et 1960. C’est un style très décoratif, chic ou décontracté, où le mobilier Mid-Century se trouve adouci par des éléments aux lignes courbes et des couleurs douces comme le rose poudré.

Pourquoi l’adopter?

Parce qu’on aime les beaux objets et une approche artistique (voire poétique!) de l’aménagement intérieur.

Les indispensables

Les meubles rétro aux formes courbes et aux teintes pastel, les miroirs ovales, les vases artisanaux, les plantes vertes présentées dans des cache-pots d’époque, les formes arquées (mobilier, accessoires, architecture).

Le lagom

Living4Media

Lagom est un mot suédois qui signifie «ni trop ni trop peu». C’est le «juste ce qu’il faut» que les habitants de la Suède utilisent couramment pour qualifier le sucré d’un dessert ou le design aussi plaisant que durable d’un tabouret, par exemple.

En déco, ce courant préconise une certaine retenue, une consommation raisonnée. Il se fonde sur l’harmonie, l’apaisement et le minimalisme. Dans la maison lagom, on évite toute ostentation, et l’on cherche à exprimer la personnalité des occupants.

Pourquoi l’adopter?

Parce qu’on a envie d’une vie plus légère et que ce courant nous incite à nous débarrasser du superflu, à consommer moins et à apprécier les plaisirs simples. Certains disent que le lagom est un des secrets du bonheur!

Les indispensables

Les meubles sobres et fonctionnels faits de matériaux de qualité, les coussins moelleux, les bougies, les accessoires qui rappellent la beauté de la nature comme des coquillages rapportés de vacances à la mer.

Le japandi

Mobilia

Apparu vers la fin des années 2010, le japandi est la fusion des styles japonais (wabi-sabi) et scandinave (hygge). Il proscrit tout ce qui est clinquant et artificiel, le but étant d’obtenir une atmosphère calme, confortable et douce.

«C’est un art de vivre qui nous invite à apprécier le travail derrière chaque meuble, chaque accessoire. Il se marie naturellement aux intérieurs contemporains», dit Sophie Ohayon, directrice marketing chez Mobilia, qui propose d’ailleurs une collection de style japandi.

Pourquoi l’adopter?

Parce qu’on se sent bien dans les environnements contemporains minimalistes et que l’harmonie nous apaise. Si on souhaite investir dans l’achat de meubles intemporels, c’est le courant idéal pour nous inspirer.

Les indispensables

Les canapés bas aux lignes très épurées et aux teintes neutres (beige, gris, etc.), les tapis en sisal, les jetés en laine, la céramique non émaillée et les matériaux et revêtements qui rappellent la nature, notamment le bois et la pierre.

Le coviving

Ikea

C’est la designer québécoise Nadia Carrière qui a inventé le mot coviving pour décrire la déco post-pandémique. «Je crois que l’état d’esprit généré par la pandémie va durer une dizaine d’années. Le cocoving réunit le outdooring, le cocooning et le hiving. Il répond à ce désir de faire de notre maison un refuge protégé du monde extérieur où profiter du moment présent.»

Pourquoi l’adopter?

Parce qu’on souhaite rendre sa maison plus confortable et plus fonctionnelle. Le coviving intègre aussi des valeurs d’écoresponsabilité.

Les indispensables

Les matériaux locaux, les matières qui ne sont pas propices à la prolifération des bactéries et facilement lavables, les meubles intelligents et multifonctions, les rangements – nombreux et bien organisés –, les potagers intérieurs ou extérieurs.

Le wabi-sabi

Living4Media

Cette philosophie de vie inspirée des moines bouddhistes du Japon marie deux principes: le wabi (simplicité, formes rustiques, asymétrie, nature) et le sabi (objets et meubles simples patinés par le temps).

Le courant wabi-sabi valorise l’humilité et les moments passés avec nos proches. Il trouve la beauté dans l’impermanent et l’incomplet, comme l’expliquent Mark et Sally Bailey dans leur livre intitulé Wabi-Sabi Home (éditions Thomas Allen & Son).

Pourquoi l’adopter?

Parce que ce courant qui prône l’esthétique de l’imparfait est décomplexant. Il invite aussi au calme et à la contemplation.

Les indispensables

Les meubles en bois usé ou en métal patiné, le lin de couleur délavée, les objets en céramique aux formes asymétriques.

Le Grandmillennial

Living4Media

Il s’agit d’un terme récent évoqué pour la première fois dans le magazine House Beautiful, en 2019, par Emma Brazilian. À l’opposé du minimalisme à la scandinave, on jette notre dévolu sur des trésors chinés ou des meubles rétro dénichés dans le grenier de nos parents ou de nos grands-parents plutôt que d’acquérir du neuf.

L’idée est de créer un décor traditionnel revisité qui nous rappelle l’enfance et la famille. En s’axant sur la nostalgie, ce courant vise à nous apporter un sentiment de chaleur et de réconfort. Contrairement au shabby, où on réinventait les meubles recyclés avec de la peinture, le Grandmillennial suggère seulement de les restaurer avec respect, sans les dénaturer.

Pourquoi l’adopter?

Il répond aux exigences «petit budget» de la génération des Y qui fait face à l’inflation et la flambée des prix en immobilier.

Les indispensables

Les papiers peints, les lustres à pampilles, les coussins brodés ornés de franges ou de pompons, la vaisselle en porcelaine héritée de grand-maman, les motifs floraux (particulièrement sur le linge de maison, par exemple ceux de William Morris ou Liberty), les meubles rétro trouvés sur les sites de petites annonces.

Le kinfolk

Living4Media

Près du slow living et du style bohème, un brin hippie, la tendance kinfolk prône le minimalisme, le retour à la nature, la convivialité, le jardinage, le recyclage ainsi que les choses simples et faites maison. Ce style très accessible nous encourage à développer notre gratitude et notre sensibilité.

Pourquoi l’adopter?

Parce qu’on aime prendre son temps et construire son décor petit à petit en faisant preuve de créativité. Le kinfolk obéit aussi à des considérations éthiques (provenance des matériaux, impact sur notre santé, durée de vie des objets).

Les indispensables

Les meubles en bois rustique, les tapis en laine, les sièges et les luminaires en osier, les accessoires recyclés par des designers locaux, les plantes vertes.