C'EST BON À OFFRIR - La collection Bonne nuit a été créée pour aider les adultes à trouver le sommeil naturellement grâce à des huiles essentielles de camomille, de lavande et de géranium qui ont de multiples bienfaits. On parle entre autres ici de favoriser le sommeil, de relaxer le corps et l’esprit et d’apaiser les tensions musculaires. Un cadeau parfait pour la St-Valentin qui comprend de la tisane, du bain moussant, de la crème pour le corps, de l’huile à massage, etc.