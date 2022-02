Un chalet ultraconfortable au look raffiné

À la demande des propriétaires, la designer Laura Hay a dépoussiéré l’intérieur de ce chalet pour lui donner un nouveau souffle à la fois décontracté et raffiné.

Gillian Jackson

Le décor de ce chalet en bois rond de 2500 pi2 devait au départ être simplement rafraîchi. Toutefois, la designer a constaté rapidement qu’il fallait modifier certains éléments qui ne convenaient pas au style de vie des nouveaux occupants, des passionnés de nature. Le propriétaire précédent avait déjà abattu de nombreuses cloisons et construit une rallonge.

Pourtant, le rez-de-chaussée manquait toujours de cohésion et de fluidité. Un foyer massif, positionné au centre des pièces à vivre, nuisait aussi bien à la circulation qu’au champ de vision. La designer l’a tout bonnement remplacé par un modèle à gaz plus petit. L’ancien revêtement de sol a cédé la place à un parquet teint gris fumée qui unifie le look dans toutes les pièces. Pour donner au chalet une allure contemporaine, la designer a remplacé les lattes de pin murales par du lambris peint.

Les espaces où dormir ont été multipliés pour pouvoir recevoir les proches qui souhaitent profiter du site exceptionnel dans une des plus belles régions montagneuses de l’Ontario. Qui peut leur reprocher de vouloir s’y retrouver?

L'entrée

Gillian Jackson

Repenser un aménagement, c’est aussi veiller au confort des occupants. Pour éviter que l’air froid s’invite au séjour, Laura Hay a cloisonné l’entrée et l’a équipée de nombreux rangements. La designer a même pris soin d’intégrer des sèche-bottes dans le placard. Le recouvrement de sol en grès cérame se nettoie facilement, tout comme le tapis, qu’on a découpé pour dégager la bouche d’air.

Carreaux de grès cérame Georgian Design Centre

Le séjour

Gillian Jackson

«Nous avons conservé le plafond en planches de pin décapées d’allure plus moderne et modifié tout le reste», explique Laura Hay. Elle a misé sur une toile de fond lumineuse et diverses nuances de gris pour créer une ambiance cosy.

Le canapé modulaire classique et les fauteuils en cuir faciles à entretenir sont parfaits dans ce chalet où se détendre est la priorité.

Gillian Jackson

Canapé modulaire, table basse et tapis Elte Mkt • Fauteuils en cuir Home Société • Foyer, suspension et parquet Georgian Design Centre

Gillian Jackson

La salle à manger

Gillian Jackson

Adjacente au séjour, la salle à manger est à la fois simple et chic. Les lambris, le mur peint en gris foncé et les détails architecturaux donnent à la pièce un aspect rustique.

Le tout est personnalisé par divers éléments: la table et le lustre à la géométrie franche, le tapis audacieusement contemporain et la peinture colorée représentant la mannequin Twiggy.

Table et chaises Calligaris • Lustre Montréal Luminaire & Quincaillerie • Tapis Elte Mkt • Tableau représentant Twiggy, de Pietro Adamo Crescent Hill Gallery

Le coin bureau et lecture

Gillian Jackson

Le confort est également au rendez-vous dans les pièces situées sur la mezzanine. La designer a misé sur un revêtement en pin noueux légèrement blanchi pour donner un maximum de chaleur à cet espace sous les toits.

Ici aussi, des matières chics et intemporelles comme le cuir ont été choisies pour habiller le décor. Placé devant la fenêtre, le coin travail donne sur un inspirant paysage végétal.

La chambre principale

Gillian Jackson

Dans cette chambre à l’ambiance relax mais étudiée, la designer a conçu un astucieux mariage de textures: celles du mur lisse peint d’un gris charbon, de la tête de lit en bois brut, du couvre-lit tissé, de la table et du miroir aux accents métalliques. Même si tous ces éléments ont été choisis avec soin, leur juxtaposition semble due à un heureux hasard.

Lit et fauteuil cb2.ca • Couvre-lit West Elm

Le dortoir

Gillian Jackson

Dans ce dortoir nouvelle génération, des lits une place surplombent des lits deux places pour accommoder une ribambelle d’enfants d’âges variés. «J’ai choisi des meubles aux cadres métalliques très légers pour ne pas encombrer visuellement l’espace et dégager les fenêtres», indique la designer.

La porte extérieure, qui donne sur une terrasse, permet aux jeunes de se glisser dehors pour prendre un grand bol d’air dès le saut du lit.

Lits superposés wayfair.ca • Commode RH • Tapis cb2.ca

La chambre d'amis

Gillian Jackson

Laura Hay s’est inspirée des années 1950 pour aménager cette pièce, la seule à avoir conservé un mur en pin noueux ancienne mouture. Si le look est rétro, les astuces et le confort sont bien d’aujourd’hui.

Ainsi, contre les lattes de bois blond miel, deux lits une place sont réunis sous une tête de lit rembourrée. La chambre est aussi équipée d’une télé, la distraction parfaite quand les soirées se font frileuses.

Gillian Jackson

Commode, tables de chevet et tapis West Elm