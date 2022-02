2 blancs et 2 rouges qui sauront vous plaire

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Des nouveaux crus à ne pas manquer!

1. Une bouteille de blanc de la Rioja qui en offre beaucoup pour sa modeste facture.

Rioja 2018

Viura - Metiver – Bodegas Ontanon

La Rioja – Espagne

Code : 13265972

Prix : 17,35 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des fruits de mer en coquillages ou des tartares de poissons.

On retrouve de plus en plus de blancs issus du cépage viura sur notre marché, et c’est très bien comme ça ! Cette variété de raisin est à la base de vins qui sont habituellement tendus, droits, francs, salins et bien excitants en bouche. C’est exactement le profil aromatique et gustatif de cette cuvée qui est baptisée Metiver. Netteté, fraîcheur et digestibilité sous le même bouchon. À boire lors des 12 à 18 prochains mois.

2. Un blanc de Toscane tout simplement irrésistible à moins de 17$ !

Maremma Toscana 2020

Vermentino – Litorale – Cecchi

Toscane – Italie

Code : 14795772

Prix : 16,85 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade du jardin ou un ceviche de pétoncles.

Dégusté pour la première fois la semaine dernière, ce blanc italien, nous a rapidement séduit les papilles. Délicatement parfumé, frais, aérien et séduisant. Pas de flafla techno en bouche mais plutôt un joli et bien croquant fruité. La preuve « liquide » que la Toscane ne fait pas que des bons vins rouges. Consommez la bouteille au courant des 2 prochaines années.

3. Un très réussi cabernet franc de la vallée de la Loire qui est signé par un producteur de premier plan.

Saumur-Champigny 2020

Domaine des Roches Neuves – Thierry Germain

Loire – France

Code : 10689622

Prix : 26,85 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une pizza végétarienne ou une papillote de légumes.

On va se le dire, le cabernet franc est capable du meilleur comme du pire. Quand celui-ci n’est pas récolté au bon moment, ça offre des vins « verts » aux tannins grossiers et asséchants. Ce n’est aucunement le cas de cette cuvée ligérienne provenant de l’appellation Saumur-Champigny. Le vin se déguste assez bien dès maintenant, mais il offrira le meilleur de lui-même au courant des 5 à 7 prochaines années.

4. Un rouge roussillonnais éclatant, frais et débordant de fruit !

Côtes du Roussillon 2019

Marie-Gabrielle – Domaine Cazes

Roussillon – France

Code : 851600

Prix : 19,10 $

Disponibilités : 45 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec des viandes grillées : brochettes, bavettes, etc.

Cette désormais célèbre cuvée du Sud de la France continue de faire la pluie et surtout le beau temps sur le marché québécois ! Un plaisant et réconfortant assemblage de syrah, de grenache et de mourvèdre qui bavarde haut et fort dans le verre. Un fruité précis et une bouche juste asses juteuse et racoleuse. On aime ! Il vous sera possible d’oublier la bouteille encore 3-4 ans dans votre réserve.