Entrevue

Réal Bossé et le Théâtre de la LNI de retour

Après une longue absence, c’est le retour de leurs prouesses sur la patinoire. On ne parle pas des blessés du Canadiens, mais plutôt des joueurs de la Ligue nationale d’improvisation. Mis sur pause à cause pandémie, les matchs de la LNI reprennent enfin ! Et pour nous en parler, un de ses joueurs les plus passionnés, Réal Bossé, est avec nous.

La suite de l'entrevue ici :