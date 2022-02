BROCHETTES CHOUX ET COURGES

RECETTE SNAPIE - Le yogourt grec Oîkos, avec sa texture épaisse et onctueuse est très pratique et polyvalent. Il peut être utilisé de différentes façons, dans des recettes rapides et délicieuses pour souper.

BROCHETTE DE CHOUX ET COURGE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) yogourt grec Oîkos à haute teneur en protéines

1 l (4 tasses) choux de Bruxelles, nettoyés et coupés en deux

1l (4 tasses) courge, en gros cubes

250 ml (1 tasse) oignon rouge, émincé

180 ml (12 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

5 ml (1 c. à thé) origan sec

60 ml (4 c. à table) miel

1 citron, le jus

125 ml (1/2 tasse) graines de citrouille, torréfiées

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir les choux de Bruxelles, les cubes de courge, l’oignon, ajouter un filet d’huile d’olive, l’ail, l’origan, le miel, du sel et du poivre, mélanger le tout et laisser cuire au four, 30 minutes ou jusqu’à ce que les cubes de courges soient bien tendres.

Étape 3

Laissez refroidir.

Étape 4

Dans un bol, mélanger le yogourt, le jus de citron, le reste de l’huile d’olive, du sel et du poivre.

Étape 5

Récupérer l'oignon et l'ajouter au mélange de yogourt.

Étape 6

Avec de mini piques à brochette, former de petites brochettes de choux de Bruxelles et de courge.

Servir les brochettes, accompagnées de la sauce préparée et le tout saupoudré de graines de citrouilles.