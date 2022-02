La manucure est-elle une extension de soi? Pour plusieurs, l'art des ongles - aussi connu sous l'appellation nail art - est un précieux moyen d'expression, permettant de laisser libre cours à sa personnalité. Bien que l'année 2022 soit teintée par les grands courants, la manucure peut prendre toutes les formes et couleurs inimaginables. Laissez-vous prendre au jeu, en vous inspirant des tendances manucure de 2022!

LES 8 TENDANCES MANUCURE DE 2022 :

1. La manucure marbrée

C'est peut-être le sentiment de liberté qui émerge de la fin de la pandémie, mais une chose est sûre, les grandes tendances manucure de 2022 s'annoncent éclatantes et vibrantes. Depuis le début de l'année, la manucure marbrée prend en assurance, autant dans les défilés de mode que dans les salons d'esthétique. Grâce à ce courant, on intègre différentes couleurs, au gré des saisons, et différentes textures.

2. La manucure française

Nostalgie, quand tu nous tiens. La manucure française revient en force en 2022... plus frivole et minimaliste que jamais! Si la classique manucure française reste très tendance cette année, plusieurs s'amusent à la revisiter. Pour plus d'originalité, on remplace le blanc par une couleur flamboyante, comme le vert, le bleu ou le jaune. Les plus audacieux pourront ajouter des paillettes. Attention! La seule règle d'or à respecter : la finesse de la ligne.

3. La manucure brillante

Les paillettes seront de la fête tous les jours de l'année et pas seulement aux fêtes. Les ongles brillent de mille feux, depuis qu'il est à nouveau possible de s'amuser jusqu'aux petites heures du matin. Déclinée dans une variété de couleurs, la manucure brillante est tantôt flamboyante, tantôt discrète!

4. La manucure bijoux

La tendance est à la coquetterie pour l'année à venir. Qu'elle soit extravagante ou naturelle, la manucure est agrémentée de jolis bijoux, conçus spécialement à cet effet. C'est ainsi qu'on colle des perles et qu'on ajoute des anneaux miniatures, sans trop de gêne. Plus besoin d'attendre après la grande demande pour porter le diamant!

5. La manucure printanière

Un vent de fraîcheur souffle sur les grandes tendances beauté! Le printemps s'invite dans les défilés de mode pour se frayer une place jusqu'au bout de nos doigts. Cette année, on préfère les couleurs pastel, qui rappellent la saison chaude. Les plus téméraires incarneront la tendance, en portant la manucure fleurie.