Entrevue

Autiste, amour et amitié le nouveau docu-réalité

MOI ET CIE nous offre la touchante série documentaire Autiste, amour et amitié. Il s’agit d’une incursion dans la vie de jeunes adultes autistes et de leur entourage. On reçoit à l’émission ceux qui sont derrière cette idée, la maman et le papa de Mathis, Sophie Prégent et Charles Lafortune.

La suite de l'entrevue ici: