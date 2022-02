Fous rire sur le plateau

Le mercredi 9 février, lors d'une chronique jeux & techno à Salut Bonjour, Mathieu Roy nous a présenté un jeu de réalité virtuelle nommé Acron: attack of the squirrels! Les jeux de mots ne s'arrêtes plus et finissent par faire éclater de rire toute l'équipe, particulièrement Gino Chouinard, qui a les larmes aux yeux !