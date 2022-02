Pour faire ressortir les saveurs et donner à vos plats une touche d'authenticité, utilisez le bouillon concentré Knorr au goût de l'inde. Le bouillon concentré Knorr ne contient aucun agent de conservation, arôme ou colorant artificiel et vous permet d'ajouter facilement et rapidement des épices indiennes dans vos recettes de tous les jours.

NACHOS À L’INDIENNE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : environ 40 minutes

Ingrédients

450 gr (1 lb) porc du Québec, haché

30 ml (2 c. à table) bouillon Knorr goût de l’Inde

15 ml (1 c. à table) miel

250 ml (1 tasse) lait de coco

250 ml (1 tasse) pois chiches

250 ml (1 tasse) oignon rouge, coupé en rondelles fines

8 Jalapenos, coupés en 2, membranes et graines retirées

1 l (4 tasses) feuilles d'épinard

90 ml (6 c à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) tomates Cerise, coupées en deux

2 à 3 l (8 à 12 tasses) nachos

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

La garniture

500 ml (2 tasses) cheddar, râpé

Quelques feuilles de coriandre, hachées

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Dans une poêle chaude, faire revenir le porc dans un peu de gras, 3 à 4 minutes, jusqu’à coloration.

Étape 3

Ajouter le bouillon Knorr goût de l’Inde, puis le miel, le lait de coco et laisser réduire, 5 minutes.

Étape 4

Ajouter les épinards et poursuivre la cuisson 1 minute. Vérifier l’assaisonnement.

Étape 5

Entre temps, dans un bol, mélanger les pois chiches, l'oignon rouge, les jalapenos, le reste d’huile d’olive, du sel et du poivre.

Étape 6

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d'un tapis en silicone, répartir le tout et laisser cuire au four, 30 minutes.

Étape 7

Passer le four sur gril (broil).

Étape 8

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d'un tapis en silicone, répartir les nachos, le porc haché préparé, le fromage râpé, les légumes rôtis, les tomates coupées en deux et laisser griller au four, 5 minutes.

Étape 9

Au moment de servir, sur le dessus, parsemer la coriandre.