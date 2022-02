SPCA de Montréal : Nala se cherche une nouvelle famille!

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cette adorable chatte!

Nala aimerait conquérir votre cœur

Nala, une majestueuse chatte d’environ 6 ans, est en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Elle souhaite trouver une famille patiente qui saura respecter son espace (royauté oblige!) et qui lui donnera du temps pour s’adapter et découvrir tranquillement son nouveau... royaume.

Une fois à l’aise dans son environnement, Nala devient très affectueuse et joueuse! Elle adore rouler sur elle-même devant ses humains favoris et se frotter doucement sur eux. Cette noble chatte n’aime pas être prise dans les bras, mais elle appréciera votre présence et vous tiendra volontiers compagnie.

Nala communique aussi facilement ses états d’âme et n’hésitera pas à exprimer son inconfort le cas échéant. Une famille qui comprend le langage félin aura donc une longueur d’avance auprès d’elle. Lui permettrez-vous de régner dans votre foyer?

Pour adopter Nala

Si vous désirez rencontrer la digne Nala, rendez-vous sur la page des adoptions, dans le site Web de la SPCA de Montréal, et remplissez le formulaire qui se trouve dans sa fiche.

Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

Merci de choisir l’adoption!