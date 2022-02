Suggestions de lecture du 13 février 2022

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- De l’insatisfaction à l’acceptation corporelle

Marie-Michèle Ricard

JFD Editions



Des livres sur l’acceptation de soi, il y en a des tonnes, mais celui-ci a un petit je-ne-sais-quoi de différent. J’oserais dire que c’est l’approche très scientifique et cartésienne qui fait changement. Ça fait du bien de lire des faits, de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus (alors que c’est souvent une réaction émotive qui provoque l’insatisfaction) et de comprendre ce qui mène réellement à cette insatisfaction que plusieurs vivent au quotidien.



2- Un peu tout croche

Mélina Proulx

Québec Amérique



L’amour pur, celui qui nous fait sentir «tout croche», qui nous fait peur, nous déséquilibre tout en nous apportant le plus bel équilibre. Ce petit livre qui se veut comme une nouvelle vous fera vivre autant d’émotions qu’un long roman, vous rappelant vos premiers rendez-vous, sans la «perfection» qui entoure souvent ceux-ci. Un livre à trimballer dans son sac et qui se lit d’un coup!



3- N’oublie pas la beauté du monde

Maude Michaud

Libre Expression



«Ma belle grande fille, si tu me lis aujourd’hui, c’est que je suis morte il y a maintenant seize ans»



Je tiens à commencer ce petit résumé en disant que j’appréhendais la lecture de ce roman : je redoutais un livre qui me ferait verser toutes les larmes de mon corps ; connaissant la plume de Maude Michaud, je sais qu’elle excelle dans l’art de nous faire passer par toutes les gammes d’émotions. Mais cette histoire d’une mère qui se raconte à sa fille est en fait un lègue qui m’a profondément touché, dès les premières pages. Non, tout n’est pas parfait. Oui, il est question de sujets très lourds (violences sexuelles, pertes de repères, grossesse à risque, mort), mais le tout se raconte avec une douceur qui frappe : l’amour d’une mère qui, malgré les difficultés, lègue «ces milliers de pépites d'or qui sauront lui rappeler la beauté du monde.»



4- Les vertiges du coeur

Nathalie Roy

Libre Expression



Nathalie Roy signe ici un ouvrage qui saura colorer la saison grise. Catherine est une femme forte, nouvellement mariée (à un homme plus jeune qu’elle - on ne manquera pas de lui rappeler), et qui entame sa carrière d’avocate à 56 ans. Plutôt que de travailler avec son mari, celle-ci décide de prendre un chemin inattendu et se retrouve à Sherbrooke, dans une firme de «jeunes» qui auront tôt fait de la déstabiliser... pour le meilleur ou pour le pire? Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’émanciper et réaliser ses rêves.