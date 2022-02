La pleine lune de février sera magique

Toutes les pleines lunes insufflent une touche de magie dans nos vies, mais celle qui nous attends en février risque de nous en mettre plein la vue. Coup d'oeil sur ce phénomène astrologique qui marquera le mois.

5 choses à savoir sur la pleine lune de février :

1. La pleine lune de février sera à son apogée durant le jour.

La deuxième pleine lune de l'année aura lieu deux jours avant la fête de l'amour. Il sera possible d'en faire l'observation dans la nuit du 15 au 16 février, mais elle atteindra son plein potentiel dans le ciel en mi-journée, à 11h56. Comme elle sera plus loin qu'à l'habitude, il faudra compter sur un ciel dégagé pour bien pouvoir la voir.

2. La pleine lune des neiges arrive en février.

La pleine lune du mois de février est aussi appelée la pleine lune des «neiges» ou des «tempêtes» puisqu'elle survient au moment où les précipitations de neiges sont à leur apogée. Selon Météo média, le Québec reçoit de 4 à 5 bordées de neige au cours du mois, ce qui en fait le mois le plus enneigé de l'année.

3. La pleine lune du 16 février sera dominée par le Lion.

Si la pleine lune du 16 février 2022 est si magique, c'est notamment grâce à l'influence du Lion. Le royaume de ce signe de feu ne s'arrête pas qu'au ciel. Il sera donc question d'amour de soi, de regain d'énergie soudain et de courage. C'est le moment de passer à l'action!

4. La pleine lune de février avantage trois signes astrologiques.

La pleine lune de février aura du bon pour plusieurs signes astrologiques. En effet, l'alignement des planètes, combiné avec la pleine lune, favorisera le Lion, le Bélier et le Taureau. Toutefois, les signes d'eau risquent de trouver cette période un peu plus houleuse.

5. La pleine lune de février enflammera les coeurs.

Vénus, la planète de l'amour et de la sensualité, fait une conjoncture à Mars, la planète de la sexualité et de l'action. Ces deux planètes croisent, au passage, l'énergie du Capricorne, ce qui pourrait entraîner d'importants élans affectifs et passionnels. Plusieurs pourraient être tentés d'officialiser une union. Pour les célibataires, c'est aussi un moment propice pour manifester une relation plus sérieuse.