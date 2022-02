Quel risque êtes-vous prêt à courir, selon votre signe astrologique?

Selon l’astrologue Joanna Martine Woolfolk, auteure du livre The only astrology book you’ll ever need, notre signe a un impact sur notre personnalité, mais il peut aussi révéler ce que la vie nous réserve.

Sans prendre tout à la lettre, on peut donc s’y fier pour connaître nos forces, nos faiblesses et même la couleur qui nous va le mieux, ou encore la ville où on devrait vivre

Selon Joanna, les astres dévoilent également les plus grands défis des signes et ce qui pourrait les mettre en danger!

Bélier comme Lady Gaga, née le 28 mars

Signe de feu actif qui n’a peur de rien, les Bélier sont susceptibles aux blessures, surtout par le feu et les objets coupants. Ils auraient aussi tendance à conduire trop vite et à se retrouver dans des situations dangereuses.

Photo : Getty Images

Taureau comme Adele, née le 5 mai

Pour les Taureau, c'est en amour qu’ils sont plus à risque. Ils auraient tendance à prendre de grands risques financiers au nom de l’amour. Ils peuvent aussi être si têtus et possessifs en amour qu’ils en arrivent à blesser l’autre.

NBCU Photo Bank via Getty Images

Gémeaux comme Tom Holland, né le 1er juin

Curieux de nature, les Gémeaux sont susceptibles de vivre des malchances ou des accidents lors de voyages. De plus, puisqu’ils sont très sociables, ils ont tendance à faire confiance aux autres trop vite et ne remarquent pas les signaux inquiétants chez les mauvaises personnes.

Photo : Getty Images

Cancer comme Selena Gomez, née le 22 juillet

Le Cancer est le signe de la maison et de la famille. Ils ont tendance à aimer passer beaucoup de temps chez eux et seraient donc à risque de se blesser à la maison. Ils seraient aussi susceptibles de se faire cambrioler.

Photo : Getty Images

Lion comme Jennifer Lopez, née le 24 juillet

À cause de leur forte personnalité et de leur exubérance, les Lion peuvent parfois provoquer les autres ou encore les rendre irritables. De plus, puisqu’ils sont souvent au centre de l’attention, ils peuvent rapidement devenir l'objet de nombreuses rumeurs.

Getty Images

Vierge comme Zendaya, née le 1er septembre

Les Vierge peuvent être très opiniâtres et n’ont pas peur d’exprimer haut et fort ce qu’ils pensent. Parfois, ceci peut créer des conflits avec des gens qui ont une opinion contraire. Les Vierge doivent aussi faire attention à ne pas sembler froids.

Photo : Getty Images

Balance comme Kim Kardashian, née le 21 octobre

Les Balance sont des pros du flirt, mais ils ont de la difficulté à prendre des décisions. Ces deux traits de personnalité font qu’ils peuvent blesser facilement les autres en amour. L’idéal serait d’attendre avant de faire une déclaration d'amour trop rapide!

Scorpion comme Ciara, née le 25 octobre

Très sensibles, les Scorpion sont à risque de s’épuiser émotionnellement lorsqu’ils vivent des situations difficiles. Ils ont aussi tendance à avoir un jardin secret et peuvent, sans le vouloir, blesser leurs proches en leur cachant certaines choses.

Patrick McMullan via Getty Image

Sagittaire comme Billie Eilish, née le 18 décembre

Grands explorateurs, les Sagittaire seraient susceptibles de vivre des accidents en voyage et ils doivent tout particulièrement faire attention au feu. De plus, leur grand désir d’indépendance pourrait faire en sorte que leur partenaire se sente ignoré.

Getty Images for The Met Museum/

Capricorne comme Timothée Chalamet, né le 27 décembre

Très travaillants et centrés sur leurs objectifs, les Capricorne peuvent se faire des ennemis sur leur chemin les menant vers le succès. De plus, ils peuvent être à risque de voir certains de leurs secrets du passé être utilisés contre eux.

Photo : Getty Images

Verseau comme Harry Styles, né le 1er février

Les Verseau sont des gens innovants et très ouverts. Ils peuvent parfois être aux prises avec des personnes fermées d'esprit qui ne les comprennent pas. De plus, à cause de cette ouverture, ils ont le potentiel de se retrouver dans des situations inusitées et, possiblement, dangereuses.

NBCU Photo Bank via Getty Images

Poissons comme Lupita Nyong'o, née le 1er mars

Les gens nés sous ce signe pourraient être enclins à souffrir de dépendances. Les Poissons étant aussi hautement empathiques et sensibles, ils peuvent aussi être attirés par des personnes qui vont abuser de leur grand cœur.

Getty Images

Faites attention à vous!