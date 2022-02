SPCA de Montréal : Quentin et ses amis se cherchent une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à ces adorables animaux!

Familles recherchées pour Quentin et ses amis

Plus tôt cette semaine, la SPCA de Montréal a prêté main forte à un autre refuge en accueillant plusieurs hérissons, dont le gentil Quentin qui est en attente d’une famille pour la vie. Comme la majorité de ces congénères, il est très actif et curieux... mais surtout en soirée, puisqu’il s’agit d’un animal nocturne.

Quentin adore explorer, grimper, déchiqueter du papier et même déplacer des objets en les poussant. Faire la chasse au trésor est aussi l’un de ses passe-temps favoris : il sera au comble du bonheur si vous cachez des gâteries dans son aire de jeux!

Le hérisson est un compagnon très mignon, mais connaissez-vous bien ce petit animal discret? Voici quelques faits le concernant.

Le hérisson est un animal solitaire dont l’espérance de vie est de 4 à 6 ans.

Comme il s’agit d’un animal nocturne, permettez-lui de se réveiller par lui-même avant d’essayer d’interagir avec lui.

Il est important de le garder occupé en lui fournissant beaucoup d’enrichissement, comme des balles pour chats, des boîtes de carton, des tubes, un sac de papier, des magazines (qu’il pourra déchiqueter), et une roue d’exercice (non grillagée).

Le hérisson aimera aussi passer au moins 30 minutes par jour à l’extérieur de son enclos.

Quand il est nerveux, il a tendance à se rouler en boule pour exposer ses pics. Comme il peut aussi mordre, il est primordial de l’approcher avec douceur.

Avec le temps, votre hérisson s’habituera tranquillement à votre odeur et deviendra moins craintif face aux manipulations.

Il est frileux! Installez-le loin des courants d’air, des ventilateurs et des appareils de climatisation. Offrez à votre compagnon une petite couverture en polar pour qu’il puisse s’y blottir.

Le hérisson a une ouïe très fine (mais sa vue est moins bonne); installez-le dans une pièce tranquille.

Pour adopter Quentin ou l’un de ses amis

Afin de rencontrer le beau Quentin, ainsi que les autres petits hérissons en attente d’adoption à la SPCA de Montréal, veuillez prendre rendez-vous sur le site du refuge.

Merci de choisir l’adoption!