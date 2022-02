5 beaux endroits à louer sur Airbnb pour des vacances à Montréal

La ville de Montréal a beaucoup à offrir : entre une balade dans le Vieux-Montréal, un repas gastronomique et une visite de musée, il faut aussi penser à se reposer. Voici 5 plus beaux Airbnb à louer dans la métropole pour des vacances de rêve.

Diversifiée et vibrante d’énergie, la ville de Montréal est une destination clé pour les personnes qui désirent s’évader entre amis ou en couple. Si vous avez envie d’économiser et de troquer la nuit à l’hôtel pour une nuit en Airbnb, ne cherchez pas plus loin.

5 magnifiques Airbnb à réserver lors de votre prochaine visite à Montréal:

Airbnb

Cet appartement de type «studio» peut héberger deux personnes pour un séjour des plus romantiques. À deux pas du Vieux-Montréal, ce logement est idéal pour les personnes qui désirent se trouver au coeur de l’action. Avec son mur de brique et sa jolie décoration, il est impossible de ne pas avoir un coup de coeur pour l’endroit.

2 voyageurs · 1 lit · 1 salle de bain

Animaux permis

339$/nuit pour un séjour en mars. Deux nuits minimum.

RÉSERVEZ ICI

Airbnb

Quartier adoré, le Plateau est idéal pour les personnes qui désirent visiter d’adorables petites boutiques, siroter du bon café, se poser dans un parc en fin d’après-midi et profiter de la vie nocturne sur la rue Saint-Denis, l’avenue Mont-Royal et le boulevard Saint-Laurent. Cet appartement possède deux chambres et tout le nécessaire pour passer un séjour sans tracas.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Animaux non permis

254$/nuit pour un séjour en avril. Quatre nuits minimum.

RÉSERVEZ ICI

Airbnb

Tout près du centre-ville de Montréal, cet appartement est idéal pour les personnes qui désirent se trouver à proximité de tout. Avec la Place des Festivals, le Centre Bell, le Vieux-Montréal et le Quartier Chinois à proximité, vous ne passerez pas grand temps dans votre appartement, même s'il est super beau !

2 voyageurs · 1 lit · 1 salle de bain

Animaux non permis

108$/nuit pour un séjour en mai. Deux nuits minimum.

RÉSERVEZ ICI

Airbnb



Niché dans une bâtisse centenaire, cet appartement est entièrement rénové. Ayant conservé le charme de l’époque, vous trouverez deux étages et deux chambres décorées avec goût. Le logement se trouve dans le Quartier Latin, près du métro Berri-UQAM, à proximité du Plateau, du centre-ville et du Vieux-Montréal.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Animaux non permis

160$/nuit pour un séjour en juin. Deux nuits minimum.

RÉSERVEZ ICI

Airbnb

Dans Hochelaga-Maisonneuve, tout près de la Promenade Ontario, ce Airbnb possède une déco digne des magazines. Avec ses hauts plafonds, sa belle luminosité et sa magnifique salle de bain, vous aurez envie de tout prendre en photo. À proximité d’un métro, il n’y a pas meilleur rapport qualité/prix que cet Airbnb.

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits · 1 salle de bain

Animaux non permis

77$/nuit pour un séjour en avril.

RÉSERVEZ ICI