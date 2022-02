Entrevue

Didier Lucien devient Martin Luther King

La carrière de Didier Lucien s’étale sur plus de 25 ans et a été plus que fructueuse. Le festival Fondu au noir lui rendra d’ailleurs hommage dans les prochains jours. Mais c’est loin de s’arrêter là pour lui. À compter du 23 février il jouera Martin Luther King dans la pièce Au sommet de la montagne présentée chez Duceppe. On lui parle de tout ça, à l’émission.

