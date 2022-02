Le chef Jonathan Garnier nous propose une recette classique et y ajoute une twist grecque avec le yogourt grec Oîkos nature avec teneur élevé en protéines. Polyvalent, pratique et facile à utiliser, il ajoute une délicieuse touche à vos recettes !

SAUMON GRILLÉ AU MIEL

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 30 minutes

Préparation

4 pavés de saumon

30 ml (2 c. à table) huile de cuisson

60 ml (4 c. à table) miel

15 ml (1 c. à table) mélange d’épices à steak

30 ml (2 c. à table) beurre

Sel et poivre au goût

Le brocoli

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

15 ml (1 c. à table) miel

1 gousse d’ail, hachée

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

2 pieds de brocoli, en sommités

125 ml (1/2 tasse) amandes, concassées

125 ml (1/2 tasse)pistaches

250 ml (1 tasse) yogourt grec Oîkos nature avec teneur élevé en protéines

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

Étape 2

Dans une poêle chaude, faire saisir le saumon dans un peu de gras, 2 minutes de chaque côté.

Étape 3

Ajouter le miel, les épices à steak, réduire le feu, ajouter le beurre et poursuivre la cuisson, 3 à 4 minutes, tout en nappant le poisson du beurre fondu.

Étape 4

Pour le brocoli, dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le miel, la gousse d’ail, le vinaigre balsamique et le brocoli.

Étape 5

Ajouter les amandes, les pistaches et vérifier l’assaisonnement.

Étape 6

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir le brocoli et sa sauce et laisser cuire au four, 30 minutes.

Étape 7

Au moment de servir, mélanger le brocoli et le yogourt grec.

Étape 8

Servir le saumon, accompagné du brocoli préparé.