Cassolette de palourdes au chorizo, safran et tomates, orzo citronné au persil et brioche rôtie

Une recette d'Hugo Saint-Jacques.



Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 12 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS

Cassolette :

2 c. à soupe (30ml) d’huile d’olive

1 c. à thé (5ml) de safran

2 échalotes françaises ciselées

1 gousse d’ail hachée

1 (150g) de saucisson chorizo en dés

1 kg (2,2 lbs) de palourdes « little neck » fraîches

1 branche de céleri en macédoine

1 tasse (250ml) de vin blanc

3 tomates en dés

1⁄2 tasse (125ml) de sauce tomate marinara

1 c. à thé (5 ml) d’origan séché

2 c. à soupe (30ml) de persil haché

Garniture Orzo:

2 tasses (500ml) d’orzo

1⁄4 tasse (60ml) de parmesan

1 citron jus et zeste

2 c. à soupe de persil haché

PRÉPARATION

Étape 1 : Rincer les palourdes dans un bol d’eau froide et ajouter 2 c. à soupe de gros sel puis bien les frotter. Rincer sous l’eau courante et égoutter.

Étape 2 : Dans une marmite d’eau bouillante salée, cuire l’orzo 10-11 minutes (jusqu’à ce qu’il soit al dente). Pendant ce temps, presser le jus de citron dans un bol et y ajouter le zeste, le parmesan et le persil haché. Une fois cuit, enrober l’orzo de ce mélange en y ajoutant un filet d’huile d’olive et assaisonner de sel et poivre. Réserver pour le service.

Étape 3 : Dans une grande sauteuse à feu élevé, chauffer l’huile et ajouter l’échalote, le safran et l’ail. Une fois attendris, ajouter les dés de chorizo et cuire 1 minute pour bien les rissoler.

Étape 4 : Ajouter ensuite les palourdes, les dés de céleri et le vin blanc puis faire légèrement réduire 1 minute. Poursuivre ensuite avec les tomates, la sauce tomate, l’origan et assaisonner. Couvrir et poursuivre la cuisson 4 à 5 minutes jusqu’à ce que les coquillages soient ouverts. (Retirer les coquillages non ouverts et ne pas les consommer)