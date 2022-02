Trois très bons vins à seulement 20 $ la bouteille

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 bonnes suggestions pour les amoureux et les sportifs de salon

1. Un blanc sicilien qui vous transportera en plein cœur de la méditerranée.

IGP Sicilia 2020

Alastro – Planeta

Sicile – Italie

Code : 14475242

Prix : 19,95 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de calmars, de la pieuvre poêlée ou des crevettes panées.

Ce vin de Sicile est majoritairement fait de grecanico qui est complété par un petit pourcentage de sauvignon blanc. Ça sent les fruits à chair blanche, le bouquet de fleurs et les pommiers en fleur. La texture en bouche est juste assez volumineuse et enveloppante pour vous faire effectuer de fastueuses harmonisations mets-vins à table. Impeccable dès maintenant, mais aussi lors des 2 années à venir.

2. Un vin nature élaboré par un collectif de dynamiques vignerons français.

Vin de France

Tète Red – Les Tètes

France

Code : 14405033

Prix : 20 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec des entrées à partager : terrines, fromages cendrés et saucissons.

Ce rouge issu d’une culture biologique est élaboré par 4 jeunes vignerons. La gamme entière de leurs produits, que j’ai dégusté à ce jour, sont sans fausse note. Leurs cuvées sont nettes, précises, franches, axées sur le fruit et d’une digestibilité épatante. Leurs vins, on en veut et on en redemande ! Celui que je salue ici est bon dès maintenant et il le sera encore au courant des 2-3 années suivant son achat.

3. Un savoureux rouge portugais exclusivement fait de touriga nacional.

Douro 2017

Eleivera – Dos Luciadas – Chapoutier

Douro – Portugal

Code : 14267603

Prix : 18,85 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des cuisses de canard confites, une bavette de bœuf au vin rouge ou un gigot d’agneau piqué à l’ail.

En rouge comme en blanc, la portugaise gamme Eleivera de la famille Chapoutier, s’avère une véritable réussite. En fait, il me serait bien difficile de vous citer plus de 5-6 produits à moins 18-19 $ qui sont aussi savoureux et épanoui. Coloré, parfumé, engageant, hyper garni en fruit et sans lourdeur. C’est juste trop bon pour le prix! À boire dès maintenant ou d’ici les 3 ou 4 années à venir.