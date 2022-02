6 endroits où pêcher sur la glace au Québec?

La pêche blanche se pratique tout l'hiver. Il suffit d'avoir une couche de glace assez épaisse sur un lac ou une rivière pour que la saison du poisson givré soit lancée.

Vous habitez à Québec, proche de Montréal ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Qu'à cela ne tienne, où que vous soyez au Québec, il y a un endroit pour s'adonner à la pêche sur glace. Suivez le guide.

Où pêcher sur la glace?

1. La pêche sur glace dans le Vieux-Port de Montréal

Depuis le début du mois de février, la saison de pêche sur glace 2022 du Vieux-Montréal est officiellement lancée. Les personnes intéressées pourront se rendre au Centre de pêche blanche, situé au Bassin de l'Horloge du Vieux-Port. Possibilité de louer un abri (incluant perçage de trou et brimbales) ou simplement de louer l'équipement pour pêcher au grand air.

À partir du 5 février 2022 / Infos supplémentaires ici

2. La pêche sur glace au village de pêche sur glace de Sainte-Anne-Pérade

Mauricie

Qui dit pêche blanche dit forcément Sainte-Anne-de-la-Pérade. L’hiver, pas moins de 500 cabanes s’installent sur la rivière pour la pêche au fameux petit poisson des chenaux (ou poulamon atlantique). Des forfaits incluant chalet chauffé, équipement de pêche, appâts et bois de chauffage sont proposés. Connaissez-vous la tradition? Il faut embrasser sa première prise!

Saison en cours

Facebook : Pêche aux petits poissons des chenaux - Festival

3. La pêche sur glace sur le fjord du Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean

La baie des Ha! Ha! accueille chaque hiver des centaines de cabanes de pêche colorées au creux du fjord du Saguenay. Ce sont carrément de petits villages que l’on peut y découvrir. Il faut dire que le lieu est unique: il est possible d’y attraper pas moins de 52 espèces de poissons différentes, en plein hiver, incluant la sébaste, la morue et l’éperlan. La location de cabanes et d’équipement peut se faire notamment auprès de Pêche blanche du Fjord et Okwari Le Fjord.

Saison en cours

Faceook : Accommodation des 21

4. La pêche sur glace au village Nordik du Port de Québec

Québec

Le Village Nordik sera bientôt de retour dans le Port de Québec, avec ses igloos de pêche et ses activités hivernales. Du 10 février au 13 mars, vous pourrez y taquiner la truite en profitant des conseils des guides pêcheurs qui seront sur place. Possibilité de louer l’équipement ou encore de réserver un igloo pour la journée (en petit groupe ou bulle familiale, selon les mesures en vigueur à ce moment).

Du 10 février au 13 mars 2022

Facebook : Village Nordik du Port de Québec

5. La pêche sur glace à Gatineau

Outaouais

Pêche blanche Gatineau, c’est un village d’environ 200 cabanes de pêche de différents formats, dont certaines pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes (en temps normal). Location de cabanes chauffées et de brimbales, vente d’appâts et services de perçage de trou sont proposés sur place. Si vous avez l’esprit compétitif, notez qu’un tournoi devrait avoir lieu le 5 février 2022. Des prix seront (entre autres) remis pour le plus gros brochet, la plus grosse perchaude et la plus grosse marigane.

Saison en cours

Facebook : Pêche Blanche Gatineau

6. La pêche sur glace dans certaines destinations de la Sépaq

Plusieurs régions du Québec

La pêche blanche est offerte dans quelques parcs, réserves fauniques et stations touristiques de la Sépaq, comme dans le parc des Grands-Jardins, dans Charlevoix, et la station Duchesnay, près de Québec. Vous n’y trouverez pas de «villages éphémères», mais vous pourrez y taquiner l’omble fontaine (ou truite mouchetée) à travers des trous dans la glace et y louer l’équipement nécessaire.

