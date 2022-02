Entrevue

L'humoriste P-A Méthot revient sur scène

Avec son talent de conteur hors-norme et ses spectacles concepts délirants, P-A Méthot est devenu au fil des ans un des humoristes chouchou du public. Ces jours-ci, il reprend la tournée de son spectacle Faire le beau et sera la barre des mercredis ComediHa! Club. On lui parle de tout ça et bien plus à l’émission.

