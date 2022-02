La Tablée des chefs et les Semences Solidaires

On reçoit le Chef fondateur de la Tablée des Chefs Jean-François Archambault à l'émission. Établie depuis 2012, la Tablée des Chefs à pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. IGA et La Tablée des Chefs partagent cette mission commune de nourrir les familles dans le besoin. Du 24 février au 16 mars, les Semences Solidaires seront disponible dans tous les IGA. Cultivez vos propres légumes et herbes fines tout en soutenant financièrement la mission de La Tablée des Chefs ! Les Semences Solidaires sont un prétexte pour rassembler les membres d’une famille ensemble dans le jardin et dans la cuisine !

Pour plus d’informations, visitez: www.iga.net