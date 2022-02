Des collations faciles et rapides à préparer

Bien qu’il soit souvent associé au petit déjeuner – accompagné de fruits frais et de granola –, le yogourt grec est un aliment versatile qui peut être dégusté à toute heure de la journée... littéralement.

À la recherche de collations protéinées qui vous prendront seulement quelques minutes à préparer pour combler vos fringales d’après-midi ou de fin de soirée? On a la solution pour vous!

Grâce à son goût délicieux, sa texture crémeuse et sa teneur élevée en protéines, le yogourt grec Oikos est tout indiqué pour vous sustenter à toutes occasions. Même en milieu d’après-midi, quand vous ne voulez pas gâcher votre souper, ou en soirée, quand vous ne voulez pas vous coucher le ventre vide!

Et oubliez les recettes en 27 étapes: ici, on met de côté les quantités, et on se fie tout simplement au goût. Après tout, ça n’a pas toujours besoin d’être compliqué pour être bon!

Voici des recettes de collations pour vous inspirer

Vous êtes du type salé? Essayez la recette de guacamole au yogourt, crémeux à souhait et rapide à préparer. Il est aussi possible de concocter une délicieuse trempette à la grecque en ajoutant tout simplement des concombres, de l’origan, des olives et de la feta à votre yogourt grec nature. Ces deux recettes saines peuvent être dégustées sur vos craquelins préférés (idéalement des croustilles de pita maison).

Si vous êtes plutôt du type sucré, vous allez adorer les tablettes de yogourt grec glacé, auxquelles vous ajoutez des fruits, des graines et des noix de votre choix ; ou encore la trempette chocolatée au yogourt, que vous pouvez servir avec des fruits frais.

De plus, la docteure en nutrition, Isabelle Huot, a abordé le sujet des collations saines lors de son récent passage à Salut Bonjour, et a conseillé différentes recettes à base de yogourt grec 0% Oikos, dont un bol smoothie protéiné, un pouding au chia, une trempette raïta, des muffins son et bleuets, ainsi que des boules d’énergie.

Pour voir ou revoir son segment télé sur les collations équilibrées, c’est par ici:

En avant les protéines!

En plus de son bon goût et de sa texture épaisse et riche, le yogourt grec de Oikos est le partenaire idéal de vos fringales d’après-midi, ou de vos gâteries de fin de soirée, grâce à sa teneur élevée en protéines. On parle de 8 à 10 grammes de protéines par portion de 100 grammes, en fonction du produit choisi.

Et bien que les protéines soient essentielles pour assurer le bon fonctionnement de notre corps, elles ont également l’avantage d’apporter la satiété. Voilà pourquoi le yogourt grec est une excellente collation pour vous sustenter entre les repas!

Oikos se situe à la croisée des chemins entre la Méditerranée et le Canada, puisque cette compagnie québécoise s’inspire des traditions grecques, mais utilise du lait 100 % canadien pour produire son fameux yogourt grec. Et tout est fait au Québec!