Chow mein de pvt et légumes, nouilles croustillantes et coriandre

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15-20 minutes

Temps de cuisson : 12-15 minutes

INGRÉDIENTS

Sauce Chow mein

2 tasses (500 ml) de bouillon de légumes

2 c. à soupe (30 ml) de sauce aux huîtres

2 c. à soupe (30 ml) de sauce soja

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de riz

2 c. à soupe (30 ml) de fécule de maïs

Garniture

1 1⁄2 tasses (375ml) de PVT en flocons (protéine végétale texturée)

3 c. à soupe (45 ml) de sauce soja

1⁄4 tasse (60ml) d’eau

1 tasse (250 ml), de brocoli coupé grossièrement

1⁄2 tasse (125 ml) de carottes en juliennes

1⁄2 tasse (125 ml) d’oignon ciselé

1⁄2 tasse (125 ml) de poivrons en juliennes

1⁄2 tasse (125 ml) de fèves germées

1⁄4 tasse (60 ml) d’oignons verts ciselés

1 c. à soupe (15 ml) d’ail haché

1⁄4 tasse (60 ml) d’huile végétale

Quantité suffisante de coriandre fraîche

397 g de chow mein (nouilles aux œufs frit) du marché ou fraîches

1⁄2 tasse (125 ml) d’huile végétale (si nouilles fraîches)

PRÉPARATION

Étape 1 : Pour la sauce, dans un petit chaudron, chauffer le bouillon, la sauce aux huîtres, la sauce soja et le vinaigre de riz. Pendant ce temps, dans un petit bol, diluer la fécule de maïs, avec l’eau, à l’aide d’un fouet et couler dans la sauce puis faire bouillir 2 minutes. Réserver

Étape 2 : Pour les nouilles croustillantes (si elles sont fraîches) les séparer en 4 paquets égales, chauffer 1⁄2 tasse d’huile végétale et y faire frire les nouilles 3 minutes en pressant sur ces dernières pour faire un petit nid. Réserver.

Étape 3 : Dans un bol, mouiller le pvt avec 1⁄4 tasse de bouillon de légumes et 3 c. à soupe de sauce soja et laisser gonfler trois minutes le temps de sauter vos légumes.

Étape 4 : Pour les légumes, dans un wok chauffer l’huile végétale et y faire revenir l’ail, les oignons et les carottes pour 2 minutes, ajouter les poivrons, le brocoli et les fèves germées pour un dernier 3 minutes. Assaisonner et transférer dans un bol.