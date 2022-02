Sélection de blanc, d’orange et de rouge pour vous

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un nouveau blanc ibérique qui devrait se faire de nombreux nouveaux disciples en province.

Rueda 2020

Verdejo – Celeste – Torres

Castille-et-León – Espagne

Code : 14822161

Prix : 20 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 275 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

Au Québec, on connait bien la fameuse cuvée Celeste en version vin rouge de la notoire famille Torres. C’est un tempranillo qui s’est fait de nombreux fans au courant des dernières années. Vous serez heureux de savoir que son « frangin » est maintenant disponible en version vin blanc. Un presque 100 % verdejo qui possède du punch, du mordant, de la nervosité et une bouche excitante. Poissons et fruits de mer lui iront à merveille. Buvez la bouteille au courant de 12 à 18 prochains mois pour pleinement en profiter.

2. Un vin orange ligérien fort recommandable à moins de 25 $!

Vin Orange 2020

Sauvignon Blanc - Casca – Joël Delaunay

Loire – France

Code : 14070245

Prix : 23,95 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 200 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

Vous désirez déguster un bon vin de macération sans avoir à débourser 30 ou 40 dollars la quille? Voici une bonne proposition pour vous! C’est un sauvignon blanc de la vallée de la Loire qui a macéré sur ses peaux pendant quelques jours. Il en résulte d’un vin ayant une coloration quelque peu dorée et orangée. Le nez propose des émanations de marmelade, d’épices douces et de citron confit. On aime le gustatif qui est rond, huileux, enveloppant et de très bon volume. Les mets asiatiques lui rendront très bien honneur. Je vous recommande le lui tirer le bouchon au courant des 2 années suivant son achat.

3. Un savoureux et intense rouge du Sud de la France!

Côtes du Roussillon 2017

Tradition – Domaine Ferrer Ribière

Roussillon – France

Code : 11096271

Prix : 21 $

Disponibilités : 155 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

Ce joli et réussi assemblage de syrah, de carignan, de mourvèdre et de grenache, vous en mettra plein les papilles et plein les babines ! On perçoit aisément qu’il s’agit d’un rouge issu d’une zone viticole au climat chaud, sudiste, sec et méditerranéen. Le Roussillon est une région vachement solaire étant grandement favorable à la culture de la vigne. C’est bien engageant, fumé et épicé. J’aime ! Les plus patients pourront l’oublier en cave encore de 3-4 bonnes années.