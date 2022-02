On prend des nouvelles de Yasmine Zaki

BUZZ - Au fil des années, l’équipe de Salut Bonjour a accueilli plusieurs jeunes comme stagiaires d’un jour pour leur faire découvrir le monde des communications. Plusieurs ont été marqué par ce moment tournant dans leur vie et ont eu envie à leur tour de poursuivre leur chemin dans les communications.

En 2017, Yasmine Zaki était âgée de 15 ans et était en secondaire 5. Elle était venu nous voir et accompagnait Mathieu. Aujourd’hui elle a 20 ans et on a eu envie de prendre de ses nouvelles !