Métiers d’avenir: quand les jeux vidéo sont au service des compétences des jeunes

Et si la passion de votre jeune se transformait en profession? C’est du moins ce que le gouvernement du Québec a voulu mettre en lumière pour promouvoir les métiers d’avenir auprès des jeunes en utilisant le prétexte des jeux vidéo.

L’initiative originale consiste à démontrer que les compétences développées par les jeunes en pratiquant leurs passions peuvent s’avérer fort utiles dans le monde du travail. En effet, derrière chacune de leurs passions se cache une panoplie de métiers d’avenir qui peuvent leur permettre de s’épanouir.

Dans un environnement bien connu des jeunes et qu’ils apprécient, le gouvernement a donc produit une série d'événements en direct.

Se déroulant dans l’univers des jeux vidéo, ces événements virtuels mettent en vedette une personnalité connue des jeunes (Livia Martin et Massi Mahiou), un gamer (Madame Zoum, MahdiBa et Steelorse) ainsi qu’un expert des métiers visés, qui interagissent afin de mettre de l’avant les métiers d’avenir dans les secteurs des technologies de l’information (TI), du génie et de la construction.

Secteur TI

Getty Images/iStockphoto

Les technologies n’ont pas de secret pour votre jeune? Le secteur des technologies de l’information (TI) est fait pour lui/elle! D’ailleurs, le Québec est reconnu comme étant une plaque tournante pour le secteur des TI, alors les possibilités sont infinies. En effet, leurs compétences en informatique pourraient être utiles dans une multitude de carrières:

Consultant informatique

Conceptrice de logiciels

Programmeur et développeur en médias interactifs

Technicienne de réseau informatique

Designer graphique et illustrateur

Gestionnaire de systèmes informatiques

Secteur génie

Getty Images

Lorsque votre jeune joue à des jeux vidéo, il aime créer des mondes virtuels, des structures ou des bâtiments? Résoudre des problèmes est un jeu d'enfant pour lui? Le monde du génie, de l’architecture et des mathématiques est à sa portée! Sa passion lui permettra de bâtir de grandes choses. Des projets d’envergure l’attendent dans une foule de métiers comme ceux-ci:

Technicienne en génie mécanique

Ingénieur minier

Arpenteuse-géomètre

Designer industriel

Ingénieure civile

Secteur construction

Getty Images/iStockphoto

Votre jeune est agile de ses mains et adore les jeux collaboratifs? Une carrière en construction l’attend! Et les projets en construction sont loin d’être ennuyants au Québec. Il est possible de vivre sa passion dans les hauteurs, les deux pieds sur terre et même sous l’eau. Voici quelques branches qui présentent des besoins sur le marché du travail:

Charpentier-menuisier

Mécanicienne d’équipements lourds

Électricien industriel

Monteuse de charpentes métalliques

Grutier

Si votre jeune a plusieurs passions et champs d’intérêt, aidez-le à trouver le métier d’avenir qui lui ressemble et le fait vibrer, afin qu’il puisse poursuivre une carrière stimulante et payante. Un monde de possibilités l’attend! Pour plus d’information, consultez Québec.ca/emploisdavenir.