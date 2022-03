La chance sourit à ces 3 signes astrologiques en mars 2022

Le mois des amours tire sa révérence pour laisser la place à celui de la rêverie! Plutôt agité, le mouvement des astres avantagera ces trois signes astrologiques. Les natifs du Bélier, du Verseau et du Poisson risquent d'être particulièrement chanceux au cours du mois de mars.

Le mois de mars n'en est pas un comme les autres : il est le dernier mois et, par le fait même, le premier de l'année astrale. La saison actuelle, qui se conclut avec l'énergie du Poisson le 20 mars, laissera place à une nouvelle ère grâce à la fougue du Bélier.

Avant toute chose, nous connaîtrons une Nouvelle lune en Poisson le 2 mars, suivis d'une pleine lune en Vierge le 17 mars. Alors que la planète Vénus et Mars valseront dans le signe du Verseau dès la première semaine du mois, des coups de foudre sont à prévoir ce mois-ci!

Que vous réservent ces conjonctures astrales?

Les 3 signes astrologiques les plus chanceux :

Bélier

La première partie du mois invite le Bélier à faire un certain travail d'introspection. Lorsque Vénus et Mars entreront en Verseau, le 6 mars, ce signe de feu pourrait se sentir enivré. Le Bélier aura envie de renouveler ses promesses d'amour ou, s'il est célibataire, de s'ouvrir à celui ou celle qui fait battre son coeur. Comme le Bélier préfère être dans l'action que la rêverie, il sera heureux de savoir que l'énergie prendra une autre tournure dès le 21 mars, au moment où le Soleil entrera dans son signe. Les natifs de ce signe astrologique seront poussés par une impulsion nouvelle. Le moment sera bien choisi pour se lancer, tête première, dans un projet, car l'enthousiasme sera au rendez-vous!

Verseau

Ce n'est pas parce que le Soleil ne brille plus dans son signe que le Verseau n'est plus avantagé... bien au contraire! Si les dernières semaines ont été particulièrement mouvementées, notamment sur le plan professionnel, le quotidien du Verseau devrait s'adoucir. Cette douce accalmie lui vient de la présence de Vénus et Mars dans son signe astrologique. Ce mois-ci, le Verseau sent le besoin de se rapprocher des autres. Son cercle social, déjà au coeur de ses priorités, prendra toute la place. Des moments agréables, amusants et même, amoureux sont à prévoir. Cette dynamique relationnelle lui donnera l'impulsion pour accomplir tout le reste.

Poisson

Comme le Soleil brille dans le signe du Poisson une bonne partie du mois, tout semble sourire à ce signe astrologique. L'énergie, présente dans le ciel, lui permet de reconnecter avec ce qu'il sait faire de mieux, soit créer, rêver et aimer. Plus que jamais, les natifs du Poisson auront envie de se mettre en valeur, que ce soit dans un projet ou une relation. S'il a tendance à s'oublier, le Poisson saura mieux s'entourer ce mois-ci. C'est le moment pour célébrer sa différence !