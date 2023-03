Semaine de relâche: un menu simplifié pour les familles pressées

La semaine de relâche est sans aucun doute synonyme de jeux de société, de batailles d’oreillers et de journées plein air en famille.

Avec un horaire aussi chargé en activités, il se peut que vous manquiez de temps pour cuisiner... C’est ici que les produits Compliments d’IGA entrent en jeu!

En effet, cette gamme propose une vaste sélection de produits de qualité pour toute la famille: des valeurs sûres! Dans chaque rayon, on retrouve donc tout le nécessaire pour vous nourrir et vous inspirer au quotidien, et ce, sans compromis sur la qualité... et le goût!

Des produits savoureux qui vous simplifieront la vie en cuisine, vous laissant ainsi le loisir de profiter de merveilleux moments en famille.

Voici 7 produits Compliments incontournables pour votre menu de la relâche:

Entre deux parties de Monopoly, faites cuire vos pâtes préférées et ajoutez-y simplement la Sauce pour pâtes tomate et basilic Compliments, pour obtenir un lunch sur le pouce qui plaira aux petits comme aux grands.

On en ajoute dans nos salades, on les broie pour en faire de l’humus ou on les fait rôtir avec de fines herbes pour créer une collation croustillante: les Pois chiches Compliments sont hyper versatiles et bourrés de fibres. On aime!

Un déjeuner équilibré ou une collation bourrative, le Gruau instantané à l'érable et à la cassonade Compliments constitue une excellente source de fibres, et ne possède aucun arôme artificiel. En plus, il est prêt en 1 minute, top chrono! De quoi sustenter les petites fringales à tout moment de la journée.

Élevez la qualité de vos soupes d’un cran avec le Bouillon de poulet Compliments prêt à utiliser. Sans gras, sans colorant artificiel ni arôme artificiel ajoutés, il peut être mélangé à vos légumes préférés, ou consommé tel quel, bien chaud, après une journée passée au grand air.

En sandwich, sur une galette de riz soufflé, dans votre recette de poulet aux arachides ou dans la sauce qui accompagne vos rouleaux de printemps, le Beurre d'arachide crémeux Compliments est un essentiel à avoir dans le garde-manger... en tout temps. En plus, celui-ci est faible en gras saturés!

Tant qu’à se gâter, aussi bien le faire avec des produits d’ici. La Crème glacée à la vanille Compliments est faite en collaboration avec Les Producteurs laitiers du Canada, et se marie à merveille avec les Pépites de chocolat au lait Compliments. Un vrai régal vous attend!

Après tout, nul besoin de se compliquer la vie pour obtenir un résultat délicieux, il suffit de trouver les bons ingrédients. Et la gamme de produits Compliments d’IGA est un gage de qualité sur laquelle vous pouvez toujours compter!