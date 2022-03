5 gestes pour adopter une routine beauté plus verte

Les Canadiennes sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des marques responsables et des ingrédients naturels lorsqu’elles achètent des soins pour la peau. Vous rêvez vous aussi d’une routine beauté plus verte? Misez sur ces petits gestes pour le bien de la planète!

Sachant que 81 % des Canadiennes ont déclaré que la protection de l’environnement est un facteur important pour elles, ce n’est pas un hasard si l’industrie de la beauté constate un engouement croissant vers un rituel de soins plus durable. C’est sans oublier la préoccupation de plusieurs d’avoir accès à des produits certifiés sans cruauté animale.

5 astuces pour une routine beauté écolo:

1. Repérer les produits certifiés sans cruauté animale

Connaissez-vous le programme Leaping Bunny? Le sceau de l’organisation mondiale Cruelty Free International permet de certifier que les produits sont fabriqués à partir d’ingrédients et de matières premières non testés sur des animaux.

Pionnière en matière de beauté verte, tous les produits de la marque Garnier sont dorénavant certifiés à 100 % sans cruauté animale. Ce virage éthique majeur s’applique autant aux produits pour la peau que pour les cheveux. Vous avez donc une tranquillité d’esprit lorsque vous magasinez vos soins préférés de la marque.

2. Se tourner vers les produits de beauté solides

Plus naturels et écologiques, les produits de beauté solides ont fait leurs preuves! Non seulement ils sont pratiques, mais ils évitent également le gaspillage.

Formulés à 94 % d’ingrédients à base de plantes, les nouveaux Garnier Whole Blends Shampoings Solides offrent une mousse onctueuse et un rinçage rapide pour des cheveux resplendissants de douceur. Il s’agit d’une alternative biodégradable et sans déchet plastique qui favorise également l’économie d’eau.

Se déclinant en quatre fragrances – Trésors de Miel pour les cheveux abîmés, Délicatesse d’avoine pour les cheveux fragiles, Noix de Coco et Aloè pour les cheveux normaux et Argan et Camélia pour les cheveux secs et ternes –, chaque barre permet jusqu’à 40 lavages.

3. Miser sur des emballages recyclés et recyclables

Vous préférez les produits en formule liquide? Portez attention au choix du contenu comme à celui du contenant lorsque vous faites vos achats.

La nouvelle collection Garnier Fructis Vitamin & Strength est offerte dans des emballages recyclables, composés à 100 % de plastique recyclé. Du shampoing au revitalisant en passant par le sérum, ces formules à base de vitamine C et de biotine vous permettront d’avoir des cheveux 10 fois plus forts de la racine aux pointes.

Logé dans une bouteille en verre 100 % recyclable, le nouveau Garnier Skin Naturals Sérum Super Éclat à la vitamine C renferme une formule concentrée innovante. Appliqué matin et soir, ce sérum – conçu pour tous les types de peau – offrira une nouvelle vie à votre minois grâce à des ingrédients dermatologiques puissants comme la niacinamide, la vitamine C et l’acide salicylique.

C’est le produit tout indiqué pour estomper les taches brunes et les marques d’acné. Après seulement trois jours d’utilisation, votre peau sera plus douce et uniforme tandis qu’après deux semaines, vous afficherez un teint visiblement plus éclatant.

4. Favoriser l’économie d’eau

La première étape pour une routine de soins de la peau qui s’inscrit dans une démarche plus durable passe par le nettoyage à l’aide d’un produit tout-en-1 qui ne nécessite pas de rinçage. Votre arme de prédilection? La marque d’eau micellaire numéro un au Canada!

Produit incontournable, la Garnier SkinActive Eau Micellaire Nettoyante se décline maintenant dans une nouvelle formule à base d’acide hyaluronique et d’aloès. En une seule étape, elle nettoie, démaquille et repulpe la peau pour vous offrir un minois doux et rafraîchi.

5. Utiliser des tampons démaquillants réutilisables

Vous souhaitez adopter une solution écologique pour nettoyer votre visage au réveil et avant d’aller au lit? Optez pour les Garnier SkinActive Tampons Démaquillants Réutilisables – faits de 100 % de polyester ultra-doux –, parfaits pour le visage, les yeux et les lèvres. Et nul besoin de frotter! À noter que ces précieux alliés de votre routine beauté peuvent être lavés et réutilisés jusqu’à 1 000 fois.

Première marque de beauté naturelle dans le monde

Garnier s’est engagé à adopter un programme en 5 étapes vers une industrie plus durable. Depuis un an, tous leurs produits sont certifiés sans cruauté animale par Cruelty Free International et 99 % de leurs ingrédients sont véganes.

L’entreprise s’est également fixé de grands objectifs pour 2025. Elle prévoit fabriquer tous ses produits en plastique 100 % recyclé et tous ses emballages seront réutilisables, recyclables ou compostables.

Apprenez-en davantage sur les engagements de Garnier pour une beauté plus durable pour tous et découvrez de quelle façon la marque innove en étendant la démarche Green Beauty à l’ensemble de sa chaîne de production.