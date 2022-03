Comment réussir facilement une galerie murale?

Le syndrome de la page blanche s'illustre-t-il en décoration? Si la galerie murale permet d'enjoliver un grand mur blanc sans trop d'effort, sa création vous semblera simplifier après cette lecture.

Tantôt éclectique, tantôt épurée, la galerie murale possèdera une personnalité unique, propre à chaque individu. Parce qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de maisons, mais surtout parce qu'il est question de décoration et non de mathématiques, Eva Barroso Ricardi, experte chez Opposite Wall, nous partage ses meilleurs trucs et astuces pour que vous soyez fiers du résultat... tel qu'il soit!

Comment réussir une galerie murale?

1. Analyser la pièce à décorer

Une première analyse de la pièce qu'on souhaite décorer est essentielle, mais il faut aussi prendre en compte l'ensemble de la maison. Est-ce qu'on cherche un style boho, moderne, minimaliste ou vintage?

La pièce est-elle grande ou petite? Les murs sont-ils chargés ou épurés? Quelles couleurs retrouve-t-on dans ma pièce? Y a-t-il des accents colorés? Par exemple, si on possède un canapé bleu, ça pourrait être intéressant d’intégrer des teintes de bleu dans notre galerie murale.

À cette étape, il faut aussi penser à ce qu’on veut mettre sur le mur, que ce soit un miroir, une commode ou une grande plante.

2. Sélectionner les affiches pour votre galerie murale

Si certaines personnes choisissent de créer leur galerie murale en fonction d'une illustration coup de coeur, d'autres vont plutôt choisir d'y aller plus méthodiquement.

On recommande toujours de sélectionner une palette de couleurs avant de commencer à choisir les affiches qui serviront à la galerie murale. Il faut s'arrêter sur trois couleurs, surtout si celles-ci sont toniques, afin d'obtenir un bel équilibre. Par contre, si on opte pour une palette de couleurs plus neutres, comme des beiges, des noirs ou des blancs, il est plus difficile de se tromper. On peut alors combiner différents tons... sans que ça détonne!

3. Avoir des idées de grandeurs

Les gens n’osent pas choisir de grands formats. Ils ont tendance à y aller avec des affiches plus petites et une fois sur le mur, l'affiche semble perdue. C’est à éviter!

Mon principal conseil : il ne faut pas avoir peur de voir grand, car les grands formats sont magiques! Si vous avez un petit mur, celui-ci va donner une impression de grandeur à votre mur. Si, au contraire, vous avez un grand espace, le grand format de cadre va permettre de le meubler, tout en donnant un look sophistiqué.

4. Choisir les formats des affiches

Une fois qu'on a choisi nos illustrations, on arrive à l'étape de choisir les formats de celles-ci. Pour créer un bel équilibre dans la création de la galerie murale, il ne faut pas trop s’éparpiller avec le nombre de formats différents. Gardons en tête que quatre est le chiffre magique! Chez Opposite Wall, on possède une dizaine de formats pour nos affiches, donc vous aurez l'embarras du choix.

Par exemple, si vous choisissez d’y aller avec un cadre 8" par 10", vous pouvez choisir de mettre en valeur deux cadres 16'' par 20'' et deux cadres 12'' par 16''.

5. Encadrer les affiches

Il y a des gens qui vont préférer des looks unis, en choisissant seulement des cadres blancs, alors que d'autres vont aller dans toutes les directions. À cette étape-ci, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses!

Le grand conseil que je donnerais est de choisir un cadre en bois foncé, si on veut ajouter un peu de profondeur à une affiche qui possède des teintes pâles.

6. Élaborer un plan pour la galerie murale

Les gens plus perfectionnistes peuvent décider de faire des gabarits avec des cartons pour ensuite les disposer au mur. Ça demande un certain travail de découpage, mais celui-ci permet de bien visualiser le résultat final. Un autre truc, c’est de recréer sa galerie murale au sol avant de l’installer sur un mur.

C’est à cette étape aussi qu’on décide à quelle distance seront les affiches les unes des autres. De façon générale, on recommande de laisser 4'' entre les affiches. Toutefois, si on veut un look plus éclectique ou chargé, on peut se permettre de les coller un peu plus. Dans tous les cas, il est préférable de toujours garder les mêmes proportions entre les cadres.

Psst...! Il est aussi possible de créer une galerie murale en installant une jolie tablette en bois sur le mur.

Si, malgré tous ces conseils, vous hésitez à vous lancer, Opposite Wall possède des exemples de galeries murales pour vous simplifier la vie!