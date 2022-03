Entrevue

Clay and Friends

Le Clay de Clay and Friends, c'est Mike Clay, chanteur, parolier et multi-instrumentiste. Ses fidèles acolytes sont Adel Kazi le beatmaker, Clément Langlois-Légaré le guitariste, Pascal Boisseau le bassiste et Émile Désilets le claviériste. Depuis sa création en 2015, la formation a fait vibrer plus de 1000 foules canadiennes et européennes avec son mélange percutant de hip-hop, de soul et de funk.