SPCA de Montréal : Otsou se cherche une nouvelle famille pour la vie

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

• À lire aussi: Qui devrait avoir la garde des animaux lors d'une séparation?

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable chatte!

Otsou cherche une famille au grand cœur

Otsou, une douce chatte de 14 ans, est en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Cette minette d’expérience aime les caresses et la présence humaine par-dessus tout. Dès qu’elle voit quelqu’un s’approcher, elle émet de gentils miaulements en guise de salut. D’ailleurs, sa merveilleuse personnalité a fait fondre le cœur de l’équipe du refuge.

Otsou est à la recherche d’une famille compatissante, car elle souffre d’insuffisance rénale chronique; elle doit suivre une diète spéciale et voir un.e vétérinaire à l’occasion. Malgré tout, elle jouit encore d’une belle qualité de vie. Notez qu'Otsou est dégriffé aux quatre pattes.

Cette tendre chatte mérite vraiment qu’une famille aimante s’occupe d’elle et lui donne toute l’attention et l’amour qu’elle mérite. Otsou lui en sera à jamais reconnaissante! Difficile de résister à son charme, non?

Pour adopter Otsou Si vous désirez rencontrer Otsou, repérez sa fiche sur la page des adoptions du site Web de la SPCA de Montréal et remplissez le formulaire. Nous vous invitons à consulter aussi les fiches des autres animaux en attente d’une famille.

Merci de choisir l’adoption!