Risotto au jambon croustillant et pommes Spartan caramélisées

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 3 à 4 portions

Temps de préparation : 8 minutes

Temps de cuisson : 18-20 minutes

INGRÉDIENTS

Risotto :

1 1⁄2 tasse (375ml) de riz arborio

2 c. à soupe (30ml) d’huile d’olive

1 échalote française hachée

1 gousse d’ail en chemise

3⁄4 tasse (80ml) de vin blanc sec

2 1⁄2 tasse (625ml) de bouillon de poulet chaud

1⁄2 tasse (125ml) de parmesan râpé

2 c. à soupe (30ml) de beurre salé

1⁄4 tasse (60ml) de persil haché

1 citron (zeste seulement et jus pour les pommes)

Pommes caramélisées :

1 tasse (250 ml) (environ 2 pommes) de pommes Qualité Québec Spartan

1 c. à soupe (15ml) de beurre salé

2 c. à soupe (30ml) de sucre brun (cassonade)

Garniture jambon croustillant :

1 c. à soupe (15ml) d’huile Olive

1 1⁄2 tasse (375ml) de jambon effiloché ou en dés

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 400°F (195°C). Ensuite, dans une casserole, faire suer l’échalote et la gousse d’ail en chemise dans l’huile d’olive pendant 1 minute. Ajouter ensuite le riz et bien l’enrober dans le corps gras jusqu’à ce qu’il devienne translucide (30 à 45 secondes). Cette opération s’appelle : nacrer le riz.

Étape 2 : Par la suite, déglacer avec le vin blanc et laisser réduire à feu moyen. Une fois réduit, mouiller le risotto avec une louche (250ml) de bouillon de poulet chaud et laisser cuire en touillant régulièrement. Répéter l’opération jusqu’à l’absorption complète du bouillon.

Étape 3 : Pendant ce temps, enrober les morceaux de jambon effiloché avec l’huile et faire rôtir sur une plaque au four de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce qu’il devienne croustillant. Réserver ensuite pour le service.

Étape 4 : Pour les pommes, peler ces dernières et les couper en morceaux de 2cm de diamètre. Chauffer ensuite un poêlon avec la cassonade et le beurre, puis lorsqu’elle commence à caraméliser ajouter les pommes pour bien les enrober de 2 à 3 minutes. Déglacer ensuite avec le jus du citron et réserver pour le montage.

Étape 5 : Une fois le risotto bien al dente, après 16 à 18 minutes de cuisson, ajouter le beurre et le parmesan et brassant le risotto pour bien l’aérer sans écraser les grains. Assaisonner de sel et poivre puis ajouter le zeste de citron et le persil haché.

Étape 6: Pour le montage, couler le risotto dans une assiette creuse et garnir du jambon croustillant ainsi que des morceaux de pommes caramélisées. Garnir d’une généreuse portion de parmesan râpé et d’un filet d’huile d’olive.

Cette recette est facile à réaliser avec les enfants et vous pouvez les faire participer facilement avec la préparation des ingrédients ! Idéale à cuisiner un soir de semaine de relâche. 😊