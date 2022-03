Trois petits bijoux à 20 $ la bouteille

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un rare (et tout à fait recommandable) riesling germanique à seulement 20 $!

Riesling 2020

Frey Estate

Rheinhessen – Allemagne

Code : 13839745

Prix : 20,40 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.7 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un filet de poisson à chair blanche, une choucroute ou des vol-au-vent aux fruits de mer.

On va se le dire, les bons rieslings alsaciens, ontariens, autrichiens ou germaniques, sont habituellement assez dispendieux. De plus, ils sont très rares sous la barre de 20-25$ sur nos tablettes. Ne passez donc pas à côté de celui-ci qui est fort agréable pour sa modeste facture. Il possède un bon volume gustatif ainsi qu’une fraîcheur qui le rend désaltérant et fort digeste. Le même producteur propose également un bon pinot noir à 26$ sur notre marché. Consommez la bouteille au courant des 3 années à venir pour éviter les déceptions.

2. Un pinot noir américain léger, frais et bien juteux!

Pinot Noir 2018

Ballard Lane

Central Coast – Californie – États-Unis

Code : 14506977

Prix : 20,90 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.6 grammes

Servir à 16-16 degrés Celsius

À déguster avec : des côtelettes de porc, une pièce de saumon ou des saucisses de gros gibiers.

Ce pinot noir d'entrée de gamme du Golden State américain nous a agréablement surpris, et ce à 2-3 reprises en dégustation. Ne faites pas l’erreur d’essayer de le comparer à divin cru bourguignon, qui vous coûtera de toute façon 3-4 fois le prix de celui-ci, et vous serez vous aussi séduit par ses notes de grenadine, de sirop de cassis ainsi que de cerise bien mûre. Les tanins sont lisses et le produit glisse fort bien en bouche. Rien de grandiose à vous décrocher la mâchoire, mais rien non plus à vous faire grimacer. Dévissez-lui la capsule lors des 24 mois à venir.

3. Un sudiste et tout à fait savoureux rouge du sud de la vallée du Rhône!

Côtes du Rhône Villages Séguret 2018

Cuvée Julien – Le Mas des Flauvières

Rhône – France

Code : 13387355

Prix : 20,30 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une belle pièce de viande marinée, des champignons sauvages et 2-3 poignées de frites croquantes ! Oui, tout à fait !

Le grenache et la syrah s’accordent à merveille dans ce réussi et épanoui assemblage rhodanien. Les parfums de végétation sauvage (thym, romarin, feuille de laurier et lavande) que l’on retrouve dans le Sud de la France, nous embaument l’organe nasal de très belle façon. La complexité et la gourmandise gustative sont étonnantes pour un vin ne coûtant que 20 huards. Faites des réserves, car c’est bon en ciboulot comme type de « vino » ! Les plus patients oseront l’oublier 3, 4 ou même 5 ans dans la noirceur et la fraîcheur de leur réserve.