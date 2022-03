Suggestions de lecture du 6 mars 2022

SPÉCIAL SEMAINE DE RELÂCHE - Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Les survivants

Alex Schulman

Albin Michel

La nostalgie du passé se mêle ici à un suspens enlevant, alors que Benjamin, Pierre et Nils se retrouvent au lac qui borde leur maison d’enfance afin d’y répandre les cendres de leur mère. Mais quel est le drame qui a complètement chamboulé leurs vies, vingt ans plus tôt?

2- Au pays du désespoir tranquille

Marie-Pierre Duval

Stanké

«Je m'appelle Marie, et je ne connais que l'ordinaire, car jusqu'ici je n'ai pas eu le courage du reste. Mais l'ordinaire, lorsqu'il est enrichi par les années, devient parfois bombe à retardement.»

Le désir de quelque chose de plus ; de sortir des sentiers battus. Arrêter d’accepter l’ordinaire pour plutôt viser la grandeur, cette ambition qui fait peur dans un monde où on doit constamment choisir entre nos aspirations et «la logique». Un roman tout en nuances qui anime la petite flamme qui se cache chez plusieurs d’entre nous.

3- Une dose de rage

Angeline Boulley

Petit Homme

Daunis vit sur la réserve Ojibwée de Sault-Sainte-Marie dans le Michigan. Du jour au lendemain, son existence déjà complexe (de jeune femme autochtone non enregistrée, fille descendante de Gardien-de-Feu et de Fontaine) se voit complètement chamboulée lorsque sa meilleure amie est assassinée devant ses yeux. Elle réalisera alors que son nouvel ami Jamie pourrait peut-être être la réponse à plusieurs problèmes.

Un livre que j’aurais adoré lire au secondaire.

4- La note brisée

Jessyca David

Pratico Editions

Une histoire où l’amour pour la musique rencontre la solidarité : Emma vient tout juste de remporter un concours de chant contre son rival de toujours lorsque celui-ci est victime d’un terrible accident. Soudainement, elle qui se croyait être une adversaire devient une alliée.

5- Les mégaventures de Maddox #6

Claude Desrosiers et Felix Laflamme

Presses Aventures

«Il y a du tumulte à Saint-Fridolin! Alors que Valy le vampire arrive dans la classe de Maddox et Aurore, les ravages causés par monsieur Jacques et le clone maléfique de Didier se font sentir. L'école grouille désormais d'intrus : peintres, architectes... et robots extraterrestres venus pour capturer Jacobus! Or, celui-ci a le mal du pays (ou plutôt de sa planète) et a quitté son poste de professeur. Le surprenant pouvoir que se découvre Maddox sera-t-il assez fort pour sauver son ami?»