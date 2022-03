Coloration cheveux : comment conserver sa couleur plus longtemps?

Plusieurs facteurs, dont les rayons du soleil, les douches à répétition et les mauvais produits coiffants, peuvent contribuer à la décoloration des cheveux. Comment peut-on garder sa couleur plus longtemps?

Après un certain temps, il est fréquent de constater que les blondes ont des teintes jaunes à travers leurs mèches et que les brunettes ont des reflets cuivrés, surtout au soleil. Après une visite chez le coiffeur, il faut compter en moyenne six semaines avant que la coloration commence à se détériorer.

En intégrant des gestes simples à sa routine capillaire, l'expert Alexandre Sénécal, copropriétaires du salon de coiffure Espace K, estime qu'il est possible de conserver sa couleur et sa brillance plus longtemps. Il nous offre ses meilleurs trucs et astuces!

Comment conserver sa coloration de cheveux?

1. Utiliser des produits capillaires adaptés à la coloration.

Pour conserver sa coloration plus longtemps, ça prend un shampoing et un revitalisant adaptés! Par exemple, je recommande la nouvelle gamme de soin pour les cheveux Chroma Absolu, qui va permettre de bien sceller la couleur jusqu’au prochain rendez-vous chez le coiffeur, six semaines plus tard.

Si cette technologie fonctionne aussi bien, c’est grâce à l’ajout de trois types d’acides actifs dans les produits, qui vont offrir une tenue plus longue et une brillance éclatante. Le shampoing Chroma Asolu permet aussi d'éliminer les frisottis, qui apparaissent généralement avec la coloration.

Cette gamme a été conçue pour tout type de cheveux, autant pour les blondes que les brunettes et les rousses!

2. Limiter le nombre de shampoings par semaine.

Oui, les produits capillaires vont permettre à la couleur d'être éclatante plus longtemps, mais il ne faut pas abuser des lavages. D'abord, nous recommandons d’attendre 48 heures après la visite chez un coiffeur avant de se laver les cheveux pour la première fois. La couleur sera à son maximum!

Pour la suite, nous suggérons de deux à trois shampoings par semaine. Dans le cas d’une coloration plus créative, comme un cuivré ou un rose, il est recommandé de laver ses cheveux au maximum deux fois par semaine.

3. Adopter la bonne routine sous la douche.

Quand on possède une coloration, il est préférable de toujours faire deux mousses. La première va permettre de déloger, alors que la deuxième va offrir la performance des ingrédients. Les shampoings peuvent se faire à l'eau tiède afin d'ouvrir les écailles du cheveu.

Une fois que les deux shampoings sont faits, on enlève l’excédent d’eau pour appliquer un masque ou un fondant. Je recommande d’utiliser un peigne pour s’assurer que le produit se retrouve sur l’ensemble des cheveux. On laisse le produit agir 5 minutes puis on le rince à l’eau froide pour permettre au cheveu de se refermer.

4. Se protéger de la chaleur.

Lorsqu’ils sont exposés aux rayons UV, les cheveux ont besoin de plus d’entretien, surtout si ceux-ci sont colorés. C’est notamment pour cette raison que les clients ont tendance à opter pour une coloration plus pâle durant la saison estivale. Comme le soleil est une source de chaleur, il peut sensibiliser le cheveu. On recommande toujours de protéger ses cheveux, soit avec un sérum ou un chapeau.

En sortant de la douche, on recommande donc d’appliquer un sérum thermique afin de protéger le cheveu, notamment de la chaleur du séchoir et du fer. Il est possible de placer une serviette en microfibre sur la tête quelques minutes - qui a tendance à moins abîmer le cheveu - afin de diminuer le temps de séchage.

5. Utiliser un masque vert.

Le masque vert de Kérastase a été conçu pour les brunettes, qui détestent avoir des reflets chauds à travers leur coloration. Ce produit va non seulement neutraliser la couleur, mais aussi hydrater le cheveu.

Découvrez la gamme de produits Chroma Absolu, recommandée par Alexandre.